Prime Video: Le Serie TV in streaming a febbraio 2023

News Serie TV

Febbraio mese di star su Prime Video: Orlando Bloom, Cara Delevingne e Christoph Waltz sono i protagonisti di Carnival Row 2 e The Consultant.

Fare le capriole dalla gioia non è eccessivo certe volte. Come quando devi aspettare più di tre anni per vedere i nuovi episodi di una Serie TV che l'ultima volta ti aveva colpito e poi quel momento finalmente arriva. Stiamo parlando di Carnival Row, l'urban fantasy ambientato in un'immaginaria città dall'architettura neo-vittoriana con Orlando Bloom e Cara Delevingne al centro della scena, una delle novità che Prime Video ha in calendario per febbraio. Nella seconda stagione, l'ultima, il racconto riprende con l'ex ispettore Philostrate impegnato in un'indagine che riguarda una serie di omicidi raccapriccianti che stanno alimentando tensioni sociali. Nel frattempo, Vignette e i Black Raven tramano vendetta per l'ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di Burgue. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l'anima nell'epico finale della serie. Il premio Oscar Christoph Waltz è invece il protagonista di The Consultant, una dark comedy con sprazzi di thriller sull'inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Quando un nuovo consulente viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, una compagnia di giochi per app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione... comprese le loro vite.

A febbraio tornano poi le protagoniste della comedy Harlem e lo Chef stellato Carlo Cracco insieme con i nuovi compagni di viaggio/commensali di Dinner Club. Nella prima, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e interrotto la sua storia d'amore, Camille deve capire come rimettere insieme i pezzi mentre Tye pensa al futuro, Quinn compie un viaggio alla scoperta di se stessa e la carriera di Angie prende una svolta promettente. Nella seconda, Cracco continua il viaggio alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti d'Italia, questa volta con gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, per poi riunirsi a cena con loro e le due "socie onorarie" Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Agli amanti dei k-drama segnaliamo invece Island, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Tre i protagonisti: Van, un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni; Miho, destinata a essere la chiave per salvare il mondo ma senza alcuna memoria delle sue vite passate dopo l'ultima reincarnazione di un'ereditiera; e Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a febbraio 2023

Serie TV in prima visione

Come posso aiutarla? , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) Harlem , Stagione 2 (3 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 2 (3 febbraio, episodi settimanali) Carnival Row , Stagione 2 (17 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 2 (17 febbraio, episodi settimanali) Star Trek: Picard , Stagione 3 (17 febbraio, episodio settimanale)

, Stagione 3 (17 febbraio, episodio settimanale) The Consultant , Stagione 1 (24 febbraio)

, Stagione 1 (24 febbraio) Island, Stagione 1 (27 febbraio)

Altre Serie TV

Love Bugs , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) The Shield, Stagioni 1-7 (16 febbraio)

Docuserie e Intrattenimento

Alla discoteca (1 febbraio)

(1 febbraio) Cari rivali (1 febbraio)

(1 febbraio) Oliver Stone: Intervista a Putin (1 febbraio)

(1 febbraio) La fattoria Clarkson , Stagione 2 (10 febbraio)

, Stagione 2 (10 febbraio) Dinner Club , Stagione 2 (17 febbraio, episodi settimanali)

, Stagione 2 (17 febbraio, episodi settimanali) Marc Márquez: All In (20 febbraio)

(20 febbraio) Sento ancora la vertigine (20 febbraio)

Anime

Demon Slayer , Stagione 2 (14 febbraio)

, Stagione 2 (14 febbraio) Gintama , Stagione 1 (17 febbraio)

, Stagione 1 (17 febbraio) Lamù, la ragazza dello spazio , Stagione 3 (20 febbraio)

, Stagione 3 (20 febbraio) Overlord, Stagione 3 (27 febbraio)

Per i più piccoli

Hot Wheels: Monster Trucks Island , Stagione 1 (1 febbraio)

, Stagione 1 (1 febbraio) L'Officina dei Mostri , Stagione 5 (1 febbraio)

, Stagione 5 (1 febbraio) Polly Pocket, Stagione 3 (1 febbraio)

Proseguono