Prime Video, i Film di Maggio 2022: James Bond Collection, Resident Evil: Welcome to Raccoon City e Emergency

Nel maggio 2022 Prime Video propone in streaming un originale come Emergency e cofanetti dedicati alla saga di Resident Evil e James Bond.

Il maggio 2022 di Prime Video offre un solo Amazon Original, ma per il resto propone due cofanetti che non mancheranno di appassionare i fan di James Bond e della trasposizione cinematografica del videogioco Resident Evil. Attenzione anche all'offerta dei film di terze parti, perché anche a questo giro il catalogo di Prime Video si espande con film meno recenti ma sempre degni di visione.

Prime Video, i cofanetti di maggio 2022

Dal 13 maggio la James Bond Collection includerà i 26 lungometraggi della saga, dallo storico Licenza di uccidere del 1962 fino all'ultimo epocale No Time to Die, uscito al cinema l'anno scorso, commiato di Daniel Craig nei panni di 007. Per un periodo di tempo limitato, sarà possibile quindi ripercorrere la storia di Bond, da Sean Connery a Craig, passando per George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton e Pierce Brosnan. Un binge watching da primato, attraverso sessant'anni di cinema d'intrattenimento.



No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Analoga operazione, seppur non racchiusa in un cofanetto, è la proposta di tutti i Resident Evil diretti e/o prodotti da Paul W. S. Anderson e capitanati da Milla Jovovich, a partire dal primo Resident Evil del 2002 all'ultimo Resident Evil: The Final Chapter (2016): i film appariranno tutti sul servizio dal 28 maggio, quando sarà visionabile anche il recentissimo reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City di Johannes Roberts con Kaya Scodelario. Scopri Prime Video Resident Evil: Welcome to Raccoon City: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Prime Video, gli altri film sulla piattaforma a maggio 2022