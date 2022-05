Prime Video: Le Serie TV in streaming a maggio 2022

News Serie TV

Questo mese arrivano le novità Bosch: Legacy e Notte stellata, e i nuovi episodi di Bang Bang Baby e The Wilds.

C'è tanto mistero e anche una dose abbondante di crimine nell'offerta di Serie TV di Prime Video per il mese di maggio. Intanto, un recente successo tutto italiano del servizio streaming, Bang Bang Baby, torna con cinque nuovi episodi, seconda parte della stagione inaugurale. Siamo nel Nord Italia di fine anni '80 e Alice è un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale. Non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre. Dall'altra parte della linea troviamo invece Harry Bosch, l'amato detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles interpretato da Titus Welliver. Anche lui torna, ma come investigatore privato e come protagonista dello spin-off sequel Bosch: Legacy. Con lui ritroviamo la figlia Maddie e l'avvocato di prim'ordine Honey 'Money' Chandler, mentre indaga sulla scomparsa dell'unico potenziale erede di una miliardaria affetta da una malattia, contro persone che fanno di tutto per ostacolarlo.

Quanto al mistero, da non perdere Notte stellata, serie di fantascienza con i premi Oscar Sissy Spacek e J.K. Simmons nei panni di una coppia sposata da oltre cinquant'anni che, dopo la scoperta di una stanza interrata nel loro giardino la quale inspiegabilmente conduce a uno strano e abbandonato pianeta, vede la propria tranquilla esistenza rapidamente sconvolta quando un enigmatico ragazzo entra nelle loro vite e la stanza che pensavano di conoscere tanto bene si rivela qualcosa che non avrebbero mai potuto immaginare. A maggio tornano inoltre le protagoniste di The Wilds, il mystery teen drama incentrato sulle tormentate disavventure di un gruppo di adolescenti bloccate su un'isola deserta, dove non sono finite per caso ma sono state reclutate segretamente per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze a essere studiate: c'è un nuovo gruppo di soggetti, un'isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del "burattinaio" di questo esperimento.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a maggio 2022

Serie TV in prima visione

Bosch: Legacy , Stagione 1 (6 maggio)

, Stagione 1 (6 maggio) The Wilds , Stagione 2 (6 maggio, versione sottotitolata)

, Stagione 2 (6 maggio, versione sottotitolata) Bang Bang Baby , Stagione 1 Parte 2 (19 maggio)

, Stagione 1 Parte 2 (19 maggio) Notte stellata , Stagione 1 (20 maggio)

, Stagione 1 (20 maggio) Totems, Stagione 1 (20 maggio)

Anime

Naruto , Stagioni 1-2 (1 maggio)

, Stagioni 1-2 (1 maggio) Haikyuu!! , Stagione 2 (11 maggio)

, Stagione 2 (11 maggio) Bleach, Stagione 14 (25 maggio)

Docuserie e Intrattenimento

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith (6 maggio)

Per i più piccoli

Brave Bunnies, Stagione 1 (1 maggio)

Proseguono (ogni venerdì)