Prima di Poker Face: ripercorriamo la grande carriera di Russell Crowe attraaverso cinque dei suoi film in streaming

L'attore premio Oscar per Il Gladiatore ha realizzato negli anni molti enormi successi. Ecco i titoli in streaming che l'hanno reso un attore iconico.

Torna finalmente nei cinema italiani Russell Crowe, regista e protagonista del thriller Poker Face. In occasione dell’uscita del film vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali della carriera di questa star, la quale a cavallo tra i due millenni ha “dominato” il panorama internazionale con una serie di interpretazioni capaci di metterne in evidenza sia il carisma che la versatilità. Eccovi dunque cinque film in streaming che vedono protagonista Russell Crowe. Buona lettura.

Il Gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

Dopo la nomination ottenuta l’anno precedente grazie a The Insider di Michael Mann, Russell Crowe centra l’Oscar grazie al suo personaggio più famoso, che interpreta con una presenza scenica e una ferocia d’attore onestamente fuori dal comune. Se Ridley Scott riesce a fare de Il Gladiatore il successo che tutti conosciamo, il grande merito è del protagonista e di un Joaquin Phoenix ottimo antagonista. Film spettacolare e magnificamente diretto, che possiede anche un discorso sullo show business proprio non scontato. Arriva anche l’Oscar per il miglior film dell’anno, e va bene così. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

A Beautiful Mind (2001)

Terza nomination consecutiva - ci sono riusciti davvero in pochi - per un melodramma struggente e pieno di sorprese narrative. E pensare che Crowe sembra fuori ruolo come protagonista di A Beautiful Mind, ma sfodera una prova d’attore dolorosa e sottile, perfettamente calibrata su quelle di Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany e tutti gli altri. Ron Howard dirige con un occhio preciso e sempre empatico. Arrivano gli Oscar per film, regia, attrice non protagonista e adattamento. Un classico per chi vuole emozionarsi con intelligenza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Master & Commander: sfida ai confini del mare (2003)

Essere diretti da un autore come Peter Weir è già il fiore all’occhiello di una carriera, in un film che fonde poi con tale pienezza la sua anima autoriale con una confezione mainstream è poi un miracolo cinematografico. Master & Commander: sfida ai confini del mare è un capolavoro con un’anima profonda e un cuore pulsante. Crowe è straordinario, così come Paul Bettany al suo fianco. Oscar per la fotografia e una valanga di nomination. Scene spettacolari e momenti di profondità emotiva insospettabili in uno spettacolo di tale fattura. Poetico e arioso. Dopo Mystic River di Clint Eastwood, il miglior film del 2003. Disponibile su CHILI, NOW.

Cinderella Man - Una ragione per combattere (2005)

Cinderella man - Una ragione per lottare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il ritorno alla collaborazione con Ron Howard porta sul grande schermo la storia vera di un pugile costretto dalla Grande Depressione a combattere per il latte da portare in tavola ai propri figli. Cinderella Man - Una ragione per combattere è un grande spettacolo popolare nel senso migliore del termine, una storia di riscatto e rinascita straordinariamente messa in scena. Con un Paul Giamatti a supporto da inchino - nomination all’Oscar come non protagonista - e una Renée Zellweger in grande spolvero. Film emozionante, doloroso, vero nella definizione dei personaggi e dei loro stenti in un’epoca amara. Forse anche più bello di A Beautiful Mind. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Disney +.

American Gangster (2007)

La prova più interessante sottovalutata di Russell Crowe, che lascia il palco dell’istrione a Denzel Washington per costruire invece un poliziotto silenzioso, preciso, dedito al lavoro e pronto ad andare fino in fondo. American Gangster è un duello di attori notevole, un confronto di stili perfettamente alternato per un’epopea criminale da antologia, piena di scene di culto come il primo, magnifico showdown tra i due protagonisti tutto in silenzio. Nel cast anche un caratterista sempre notevole come John Hawkes. Film da rivedere per assimilarlo meglio, e amarlo in pieno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.