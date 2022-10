Prima di Black Adam: I film in streaming che hanno come protagonisti (super)antieroi

News Cinema

Approfittando dell’uscita dell'attesissimo Black Adam in cui Dwayne Johnson interpreta un supereroe che non segue propriamente il codice morale imposto dall’etichetta di questo tipo di personaggi, vogliamo proporvi cinque film in streaming in cui i protagonisti seppur (super)eroici allo stesso modo posseggono a dir poco un lato oscuro, spesso tutt’altro che eroico. Ecco dunque la nostra lista di “antieroi” per cui è però impossibile non parteggiare. Buona lettura.

Prima di Black Adam: i migliori film in streaming con protagonisti eroi con un lato oscuro

Darkman (1990)

Non potevamo che partire col capolavoro sci-fi diretto da Sam Raimi, un film che possiede tutta la ferocia espressiva delle sue prime opere insieme a momenti action davvero scatenati. Darkman vede protagonista un Liam Neeson strabordante, accompagnato da una “damsel in distress” d’onore quale Frances McDormand e da altri caratteristi di lusso. Un monologo finale da antologia con la comparsata leggendaria di Bruce Campbell. Film di culto imperdibile, con un antieroe violento e disperato. Grande cinema di invenzione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il corvo (1994)

Uno dei film di culto degli anni ‘90, in cui il protagonista Brandon Lee rimane vittima di un incidente durante le riprese, viene diretto da Alex Proyas con un senso di decadente romanticismo. Il corvo è una storia dark di vendetta e amore perso, in cui l’eroe torna dal mondo dei morti per vendicarsi di chi ha ucciso lui e l’amata moglie. Perfetto per quel periodo e quegli stilemi di cinema. Grosso successo di pubblico, e anche la critica ha abbastanza apprezzato. Ci si diverte col lato oscuro del protagonista e le atmosfere piovose in cui il film è ambientato. Nel cast anche il cattivissimo Michael Wincott. Disponibile su Amazon Prime Video.

Watchmen (2008)

La trasposizione cinematografica della graphic novel leggendaria di Alan Moore e Dave Gibbons è uno dei blockbuster più nichilisti dei nostri tempi, una dissertazione pessimista e disperata sul tema del libero arbitrio, della responsabilità di chi detiene il potere. Diretto da un Zack Snyder in stato di grazia - Watchmen è senza dubbio il suo capolavoro - il film viene interpretato da un gruppo di attori affiatati come Billy Crudup, Carla Gugino, Jeffrey Dean Morgan, Patrick Wilson. Il personaggio di Rorschach è davvero straordinario. Film bellissimo, forse incompreso ma a suo modo straziante. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Super (2011)

Prima di diventare l’autore de I Guardiani della Galassia James Gunn aveva dissertato con ironia e ottimo senso del grottesco sul tema del supereroe grazie a questo film “piccolo” ma intrigante. Rainn Wilson che si mette la calzamaglia rossa e inizia a fare stragi di cattivi, costi quel che costi, possiede uno spirito velenoso e iconoclasta che sbeffeggia il tema del vigilante. Anche Kevin Bacon e Elliot Page ottimi comprimari per Super, un film a tratti piuttosto disturbante. Disponibile su CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video.

Chronicle (2012)

Che succede se tre ragazzi acquistano superpoteri che poi non riescono a maneggiare con cura, soprattutto se non posseggono la necessaria stabilità psicologica per adoperarli al meglio? Michael B. Jordan e Dane DeHaan sono protagonisti di un film di supereroi oscuro e potente, una piccola perla che ottiene un ottimo successo di pubblico e merita il plauso della critica. Chronicle intriga e inquieta, una doppia qualità creata da un’estetica “sporca” e minimalista davvero efficace. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.