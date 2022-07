Prey: il regista Dan Trachtenberg spiega l'origine del nuovo Predator in arrivo su Disney+ il 5 agosto

News Cinema

Dan Trachtenberg dirige il sci-fi thriller intitolato Prey, ultimo film della saga di Predator che si ambienta nel 1700.

La saga di Predator si arricchisce con un nuovo capitolo. E come è capitato per gli ultimi due, Predators (2010) e The Predator (2018), anche questa storia è sganciata dalle precedenti e vive di vita propria, perché in questo mondo narrativo gli alieni arrivano sul nostro pianeta da tempo immemore per dilettarsi nella caccia ai terrestri. Potremmo dunque avere, potenzialmente, un'infinito numero di avventure in cui gli esseri umani di qualunque epoca devono ingegnarsi per sopravvivere all'attacco delle tecnologicamente avanzate e orribili creature.

Prey si ambienta infatti nel 1700 in un territorio nordamericano dove vive una tribù di indiani Comanche. La trama segue una giovane donna di nome Naru, una feroce e abile guerriera cresciuta all’ombra di alcuni dei più leggendari cacciatori che si aggirano per le Grandi Pianure. La ragazza è pronta a proteggere la sua gente quando un pericolo che minaccia l'accampamento. Naru è la "preda" (da cui il titolo del film) inseguita e infine costretta a affrontare il predatore alieno. Prey, un film sanguinoso adatto solo a un pubblico adulto, sarà disponibile esclusivamente su Disney+, sotto l'etichetta Star, dal 5 agosto 2022.

Prey, il regista Dan Trachtenberg: "Azione pura, ma non senza un cuore"

"Ho iniziato a pensare a questo film circa un anno dopo l'uscita al cinema di 10 Cloverfield Lane" spiega il regista che dopo aver esordito con quel buon claustrofobico film ha diretto un episodio di Black Mirror e uno di Dan Brown - Il simbolo perduto. Durante l'incontro stampa in collegamento virtuale, Dan Trachtenberg ha spiegato che "la principale ispirazione di Prey è arrivata da un paio di motivazioni: per prima cosa il desiderio di realizzare un film puramente d'azione, raccontano soprattutto dalle immagini, e in seconda battuta che non fosse soltanto divertente, ma che avesse anche un cuore e delle emozioni da offrire". Il nuovo titolo della saga di Predator dunque avrebbe dovuto avere "un ritmo concitato come un film sportivo" e raccontare al contempo "una storia di riscatto dei più deboli", perché "abbiamo pensato di mettere in primo piano quei personaggi che normalmente non sono gli eroi del film in cui li troviamo, cosicché potessimo agganciare la narrazione del film al loro punto di vista".