Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos - Il film, il trailer italiano ufficiale del film in arrivo su Netflix

Dal 22 agosto in streaming il film che racconta la conclusione delle avventure di Sailor Moon e delle sue compagne. Ecco trailer e trama di Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos

Dal 22 agosto su Netflix ci sarà un'opportunità imperdibile sia per i fan di vecchia data, che per le nuove generazioni che non conoscono bene questo personaggio e la serie di anime che ha generato: in streaming sulla piattaforma arriverà infatti Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos - Il film, che è la trasposizione cinematografica dell'arco finale narrativo del manga originale di Naoko Takeuchi noto come "Sailor Stars", seguendo le avventure delle guerriere Sailor nel loro scontro finale contro Galaxia, un'inarrestabile antagonista che cerca di conquistare l'universo.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos è stato prodotto da Toei Animation, lo studio che ha curato anche le altre versioni animate della serie. Il design dei personaggi e l'animazione sono aggiornati rispetto alla serie classica, mantenendo comunque lo stile iconico che ha reso celebre Sailor Moon. Nella sua versione originali a doppiare i personaggi sono state le voci originali giapponesi delle protagoniste, in modo tale da offfire ai fan un'esperienza autentica e nostalgica.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos - Il film: