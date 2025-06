Presence, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film (horror) di Steven Soderbergh

News Cinema

Uno dei registi fondamentali del cinema americano contemporaneo prende uno spunto abusato (la famiglia che si trasferisce in una nuova abitazione, posseduta) e lo ribalta completamente. Ecco il trailer italiano di Presence, al cinema dal 24 luglio.

Steven Soderbergh è inarrestabile come al solito: solo pochi mesi fa abbiamo visto in sala il bellissimo Black Bag, e il 24 luglio arriverà invece al cinema un altro suo film, che rappresenta la sua prima escursione vera e propria nei territori dell'horror. Presentato al Sundance, e in Italia al Noir in festival, e al COMICON Napoli 2025, Presence è un film nel quale Soderbergh, a partire dal copione firmato proprio dal David Koepp di Black Bag, ribalta letteralmente molte delle regole di quel sottogenere di film dell'orrore che raccontano di una famiglia che si trasferisce in una nuova casa per poi scoprirla infestata da qualche fantasma. Questa la trama ufficiale:

La famiglia Payne sembra una famiglia perfetta. Quando la vita della figlia minore Chloe viene sconvolta da un tragico evento scelgono di trasferirsi in una nuova casa, fuori città, per ripartire da zero. Presto però la ragazza si accorge di qualcosa che non va nella sua camera; inizialmente la famiglia non le crede, ma cambierà idea quando le manifestazioni diventeranno impossibili da ignorare. Mentre la loro realtà quotidiana inizia a sgretolarsi e le tensioni si amplificano, una presenza inquietante li osserva e li influenza, silenziosa ma sempre più vicina.

Presence è interpretato da un cast che mescola volti affermati con attori emergenti: sul grande schermo vedremo Lucy Liu, Chris Sullivan, Callina Liang, Eddy Maday, West Mulholland e Julia Fox.

Soprattutto, però, vedremo i virtuosisimi di Soderbergh: uno che, senza mai dimenticare l'intrattenimento, riesce spesso e volentieri - e qui lo fa abbondantemente - a essere anche assai "teorico" sul cinema, i film, lo sguardo. Finendo, in questo caso, a tirarci in ballo anche come spettatori, come potete leggere nella recensione di Presence di Federico Gironi.

Presence: il trailer italiano del film di Steven Soderbergh