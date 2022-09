Premio Solinas 2022: ecco i vincitori, in cerca di nuova vitalità nel cinema italiano

News Cinema

Sono stati assegnati nella splendida cornice de La Maddalena in Sardegna i 37esimi Premi Solinas, riconoscimento cruciale per soggetti proposti da nuovi autori. Il tutto in giornate intense di incontro e confronto sulla ricerca di nuovo slancio per cinema e serie italiane.

Dopo giorni intensi di incontro, confronto e riflessioni sullo stato del cinema italiano, il Premio Solinas si è concluso con l'annuncio dei premiati. Sceneggiatori, produttori in cerca di nuovi progetti, ma anche autori e critici si sono ritrovati a La Maddalena per la 37° edizione del riconoscimento che ha lanciato la carriera di tanti registi come Paolo Sorrentino o molto recentemente Carolina Cavalli, il cui primo film, Amanda, è stato presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

La Maddalena, con la sua dimensione unica di isola nell’isola, è ormai un luogo d'elezione per il confronto e la selezione di nuovi soggetti scritti da giovani e giovanissimi. Una vera casa del cinema e della serialità in Italia, che richiama duecento fra registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti, critici, giornalisti e studenti di incontrarsi e respirare aria di Sardegna, scambiandosi visioni fra laboratori, dibattiti, proiezioni e situazioni conviviali, toccando temi importanti come la qualità delle storie, il ruolo del pubblico ed i nuovi linguaggi in rapporto all’innovazione di piattaforme e tecnologie. Incontri organizzati dal Premio Solinas e dalla Sardegna Film Commission.

“Si respira aria di cambiamento in questa 37ma edizione del Solinas. lo si è evocato parlando di rivoluzioni necessarie, trasversali a tutti gli attori della filiera, con la consapevolezza che tali trasformazioni epocali non riguardano solo il Cinema ma anche i nostri comportamenti quotidiani, i modelli produttivi, a partire da una rivoluzione totale del rapporto con il pubblico, che deve tornare centrale nel pensiero di chi scrive e produce”, ha dichiarato la direttrice della Sardegna Film Commission, Nevina Satta, co-organizzatrice della manifestazione."

Parole a cui da seguito Annamaria Granatello, presidente e direttrice del premio, "ricordando come Il Solinas innova partendo dalla forza delle idee e delle storie. Innovare creando nuovi format e preparare giovani talenti ad affrontare le sfide del mercato globale è la nostra mission. Il successo di questa edizione è rappresentato dal concreto riconoscimento di questo lavoro da parte di tutta la filiera industriale, che con noi si interroga e cerca soluzioni per poter migliorare i processi creativi e produttivi necessari alla realizzazione di prodotti di successo. Sono felice, orgogliosa ed entusiasta e desidero ringraziare fortemente tutte le istituzioni che ci sostengono e i 70 giurati che con generosità e passione selezionano i progetti del Premio Solinas e accompagnano gli autori verso il mercato".

Ma vediamo nel dettaglio i vincitori dell'edizione 2022 del Premio Solinas.

Il Premio al miglior soggetto è stato assegnato ex-aequo a:

BOLLINO ROSSO tit. or. "Cinemascope" di Leonardo Malaguti



VENTO ‘92 tit. or. "Vento" di Pierpaolo Moscatello



Con la seguente motivazione:

Due progetti che in modo diverso e complementare affrontano con sensibilità e finezza psicologica il coming of age e il "romanzo di formazione", alternando e mescolando sfumature di commedia e di dramma, indagando i legami familiari e la pulsione a romperli per divenire finalmente sé stessi, adulti



Motivazione Bollino Rosso

Un coming of age che ci riporta alla fine degli anni ‘90: un’epoca di tensioni sociali ed economiche che si fa metafora dei “tormenti” del giovane protagonista, un dodicenne scosso dai cambiamenti dell'adolescenza. Un'amicizia improbabile tra un ragazzino solitario e una donna forte ed emancipata, entrambi fuori dagli schemi, che ci diverte ed appassiona e, come tutte le storie intelligenti, ci fa riflettere.



Motivazione Vento 92

Un rapporto padre/figlio raccontato attraverso un’automobile, una Volkswagen Vento del 1992, in cui l’auto, prima ancora di essere il mezzo di trasporto che ci conduce in un road movie a diluito negli anni, diventa la metafora di un rapporto disfunzionale, fatto di non-detto, di fughe, di confronti tra modelli maschili, che spesso risultano distanti dai desideri dei protagonisti.



Le 3 borse di sviluppo Vincitori Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction 2022, sono state assegnate a Borsa di Sviluppo



NASCITA DI UNA MATRIOSKA tit. orig. "Olga e mezzo" di Isabella Gallo

Con la seguente motivazione:

Per aver affrontato il tema della propria identità attraverso una serie dramedy dai connotati originali e profondi; le differenti versioni di Olga permettono un confronto con le visioni che gli altri hanno di noi, affrontando con efficacia le ricadute del passato sul presente, le possibilità sfumate tra rimpianti e cambiamenti e le infinite eventualità della vita.



PRIGIONE APERTA tit. orig. "Black Box" di Valentina Morricone ed Elena Tramonti

Con la seguente motivazione:

Un genere poco affrontato in Italia, il prison, che dà vita ad una serie ambientata in una cornice affascinante e local, un paese fantasma che diventa una prigione a cielo. “Prigione aperta” porta sulla carta una storia, sorretta da un mistery tensivo e fascinoso, che unisce sapientemente drama, escape, linee e relazioni legate alla nascita di una nuova comunità.



THE CHILL HOUSE tit. orig."Chilllife" di Fabrizio Benvenuto, Alain Parroni e Beatrice Puccilli

Con la seguente motivazione:

Un “Dieci piccoli indiani” ai tempi della Gen-z; il giallo incontra il mondo dei social di cui gli autori svelano, usando la chiave della commedia, le ipocrisie, i meccanismi nascosti e l’insanabile distanza tra pubblico e privato, offrendo un ritratto generazionale con una forma inedita ed appassionante.



Menzione speciale al progetto di riserva:

JUST BE CRICKET tit. orig. "Urago 2000" di Michele Furfari, Gaia Marianna Musacchio e Giulio Nocerino

Con la seguente motivazione:



Uno sport ancora marginale nel nostro paese, il cricket, è l’occasione sfruttata dagli autori per mettere in scena una serie dramedy con una protagonista memorabile e un team multietnico foriero di numerose possibilità narrative; un ritratto, all’interno di un piccolo paese di provincia, di un mondo periferico alla ricerca di una possibilità di riscatto.



VINCE IL PREMIO SOLINAS Miglior Documentario per il cinema 2022, in collaborazione con Apollo 11:



SHE tit. or. "Lei" di Parsifal Reparato

Con la seguente motivazione:



Per il coraggio di affrontare un tema di grande respiro internazionale, lo sfruttamento del lavoro operaio femminile in una realtà apparentemente lontana, il Vietnam, ma che appartiene al sistema neoliberista mondiale.

Per il grande lavoro di indagine e ricerca capace di superare i rischi e trasformare i limiti in una peculiare e potente messa in scena, il premio Solinas miglior Documentario per il cinema va a She di Parsifal Reparato.



VINCONO LA Borsa di Sviluppo Valentina Pedicini:



SPETTRI DALL’OLTREMARE tit. or. "Spettri della mia vita" di Joseph Troia

Con seguente motivazione:



Un progetto intimo e ambizioso che si muove fra i confini della memoria privata e collettiva facendo luce su uno dei capitoli più rimossi della storia italiana, il colonialismo. Per l'utilizzo di un linguaggio molto personale e l'invenzione di un dispositivo drammaturgico coerente e originale, la borsa di sviluppo Valentina Pedicini va a Spettri dell'oltremare di Joseph Troia.



Il Premio Ids Academy è stato assegnato a: HIJAB PARADISE tit. or. "Il paradiso dei veli di Federica" (Cortometraggio)

Con la seguente motivazione:

Per la capacità di raccontare un luogo che è allo stesso tempo attività commerciale, occasione di incontro e atto politico e per l'originalità della storia trattata con uno sguardo di prossimità e al tempo stesso con la giusta distanza narrativa che esplora le diversità culturali oltre gli stereotipi, il premio IDS Academy va a Hijab Paradise di Federica Corti.



Il Premio Ids Industry è stato assegnato a : INCEL - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE tit. or. "Brutti, sporchi e cattivi" di Michele Bertini Malgarini e Valeria Montebello

Con la seguente motivazione:

Per l'originalità del tema e la capacità di cogliere le criticità dei rapporti tra generi nell'epoca della società digitale. Un progetto mosso da una forte motivazione personale, capace di indagare i chiaroscuri di storie e personaggi svelando un universo sconosciuto ai più e veicolando allo stesso tempo riflessioni sulle trasformazioni antropologiche contemporanee, premio Ids Industry a Incel di Valeria Montebello e Michele Bertini Malgarini.



La Giuria del Premio Solinas Documentario per il Cinema ha deciso di assegnare una menzione speciale a : DOMANI È UN ALTRO MONDO tit. or. Altrove di Ruggero Melis e Alessandro Redaelli

Con la seguente motivazione:

Per averci incuriosito con la promessa di raccontare un universo parallelo di cui tutti parlano ma che pochissimi realmente conoscono, con visionarietà, scegliendo un punto di visto immersivo, partecipato e rischioso, menzione speciale della giuria va a Domani è un altro mondo di Ruggero Melis e Alessandro Redaelli.