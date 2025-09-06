News Cinema

Premio Pasinetti 2025: vincono La Grazia, Toni Servillo, Valeria Bruni Tedeschi, Anna Ferzetti

La Grazia di Paolo Sorrentino si aggiudica, al Festival di Venezia 2025, il Premio Pasinetti per il miglior film e il miglior attore e un premio speciale che va ad Anna Ferzetti. La miglior attrice secondo il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani è invece Valeria Bruni Tedeschi per Duse.