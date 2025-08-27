La Grazia, un Presidente con il dubbio: video intervista con Paolo Sorrentino

News Cinema

Il dubbio e il giusto tempo per riflettere su cruciali dilemmi morali. Quello di Paolo Sorrentino è un Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo, alla settimana collaborazione. Abbiamo intervistato il regista, che ha aperto con La Grazia il concorso di Venezia 82.

Si chiama De Santis, è un insigne giurista, ha scritto libri di diritto su cui hanno studiato generazioni di studenti. È il Presidente della Repubblica arrivato alla fine del mandato, al cosiddetto semestre bianco, protagonista del film di Paolo Sorrentino, La grazia, che apre l'edizione 82 del Festival di Venezia.

Torna in concorso il regista napoletano con un film che coltiva il dubbio e dilemmi morali, dall'eutanasia alla grazia da concedere o meno ad alcuni cittadini. La settima collaborazione fra Toni Servillo e Paolo Sorrentino racconta di un politica e dei suoi dubbi etici, che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere.

E proprio di dubbio e di politica che dibatte con senso etico, ma anche dell'ironia diffusa ne La grazia abbiamo parlato con Paolo Sorrentino in questa video intervista dal Festival di Venezia.