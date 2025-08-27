TGCom24
Home | Cinema | News | La Grazia, un Presidente con il dubbio: video intervista con Paolo Sorrentino
Schede di riferimento
La Grazia
Anno: 2025
La Grazia
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
News Cinema

La Grazia, un Presidente con il dubbio: video intervista con Paolo Sorrentino

Mauro Donzelli

Il dubbio e il giusto tempo per riflettere su cruciali dilemmi morali. Quello di Paolo Sorrentino è un Presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo, alla settimana collaborazione. Abbiamo intervistato il regista, che ha aperto con La Grazia il concorso di Venezia 82.

La Grazia, un Presidente con il dubbio: video intervista con Paolo Sorrentino

Si chiama De Santis, è un insigne giurista, ha scritto libri di diritto su cui hanno studiato generazioni di studenti. È il Presidente della Repubblica arrivato alla fine del mandato, al cosiddetto semestre bianco, protagonista del film di Paolo Sorrentino, La grazia, che apre l'edizione 82 del Festival di Venezia.

Torna in concorso il regista napoletano con un film che coltiva il dubbio e dilemmi morali, dall'eutanasia alla grazia da concedere o meno ad alcuni cittadini. La settima collaborazione fra Toni Servillo e Paolo Sorrentino racconta di un politica e dei suoi dubbi etici, che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere.

E proprio di dubbio e di politica che dibatte con senso etico, ma anche dell'ironia diffusa ne La grazia abbiamo parlato con Paolo Sorrentino in questa video intervista dal Festival di Venezia.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Grazia
Anno: 2025
La Grazia
Paolo Sorrentino
Paolo Sorrentino
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
news Cinema Dwayne Johnson, girare The Smashing Machine è stato 'spaventoso': "Non ce l'avrei fatta senza Emily Blunt"
Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
news Cinema Wicked - Parte 2, Glinda ha tutto ciò che ha sempre sognato, ma "non è del tutto felice": parla il regista
The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
news Cinema The Last Sunrise, al via le riprese del film tratto dal romanzo di Anna Todd con Eva Longoria
Avengers: Doomsday, erano Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. a litigare sul set?
news Cinema Avengers: Doomsday, erano Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. a litigare sul set?
Skyler Gisondo ha chiesto aiuto a Robin Williams e Ben Stiller per invitare una ragazza al ballo di fine anno
news Cinema Skyler Gisondo ha chiesto aiuto a Robin Williams e Ben Stiller per invitare una ragazza al ballo di fine anno
The Brave and the Bold, Tyler Hoechlin vorrebbe interpretare Batman
news Cinema The Brave and the Bold, Tyler Hoechlin vorrebbe interpretare Batman
X-Men, il regista offre un aggiornamento promettente: "Ho iniziato a lavorarci"
news Cinema X-Men, il regista offre un aggiornamento promettente: "Ho iniziato a lavorarci"
Rose’s Baby: riprese iniziate per il nuovo film di Trudie Styler, con un cast corale
news Cinema Rose’s Baby: riprese iniziate per il nuovo film di Trudie Styler, con un cast corale
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
What Women Want - Quello che le donne vogliono
Talk to Me
12 Round
Nosferatu, il principe della notte
Starsky & Hutch
L'eredità
Prigionieri dell'oceano
Anni '60
Lo smoking
Baby Birba - Un giorno in libertà
Belly of the Beast
Everest
Film stasera in TV