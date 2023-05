Premio Claudio Nobis 2023: vince Ashes to Ashes - I panni sporchi si lavano nel bosco di Lucia Elisa Marinelli

News Cinema

Il Premio Claudio Nobis 2023 è stato assegnato alla sceneggiatura Ashes to Ashes - I panni sporchi si lavano nel bosco di Lucia Elisa Marinelli, del corso di cinema dell’Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Il riconoscimento è nato in collaborazione con il Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani.

È Ashes to Ashes - I panni sporchi si lavano nel bosco di Lucia Elisa Marinelli, studentessa del master di Sceneggiatura dell'Accademia di Belle Arti NABA di Milano, la sceneggiatura vincitrice del Premio Claudio Nobis 2023. All'autrice del copione, che dovrà diventare un cortometraggio realizzato dalla scuola vincitrice, va una borsa di mille euro. Altri quattromila, messi a disposizione dalla Fondazione Nobis, sono invece destinati alla NABA per la realizzazione del cortometraggio.

Ashes to Ashes è ambientato nella primavera del 2009 e racconta la storia di una ragazzina tredicenne, in ritiro spirituale sulla montagna di San Francesco, in Umbria, che si perde nel bosco. Nonostante la paura, comincia a provare il desiderio di una vita all'insegna della semplicità e della purezza. Ecco la motivazione della giuria del Premio Claudio Nobis:

In un progetto semplice e ben scritto, il fascino di una natura incontaminata incontra un mondo di suggestioni soprannaturali consentendo all’autrice di immaginare un piccolo film che mette a fuoco le certezze e i dubbi di un’adolescenza, in una realtà che, come piace ai ragazzi, non dimentica il richiamo dell’impossibile.

Il Premio Claudio Nobis, nato in collaborazione con i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) è destinato agli studenti delle scuole di cinema pubbliche e private.

La Fondazione Nobis ha visto la luce cinque anni fa, con lo scopo di sviluppare e divulgare la cultura, attraverso la formazione e l'approfondimento scientifico e sociale, nel campo del giornalismo, del cinema e del teatro.