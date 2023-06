Polite Society - Operazione matrimonio: una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Arriva nei cinema il 15 giugno con Universal Pictures Polite Society, l'accattivante esordio alla regia di Nida Manzoor. Un film che mescola commedia e azione, arti marziali e Jane Austen, il tutto nel nome di una libertà un po' punk e di un forte senso di sorellanza. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Nida Manzoor è una giovane regista e sceneggiatrice inglese di origine pakistana. In patria è diventata molto celebre per una sitcom diventata rapidamente di culto, intitolata We Are Lady Parts, sei episodi di 25 minuti che raccontavano le vicende di una punk band della Londra degli anni Settanta composta esclusivamente da donne musulmane.

Un'attitudine decisamente punk Manzoor l'ha messa anche nel film che segna il suo esordio nella regia cinematografica, che si intitola Polite Society - Operazione matrimonio e arriverà nei cinema italiani il 15 giugno con Universal Pictures.

Quello di Manzoor è un film libero e originale, che mescola Jane Austen e il kung fu, la commedia e il quasi horror, raccontando una storia di sorellanza tutta al femminile.

Protagonista di Polite Society è infatti Ria (Priya Kansara), una liceale appassionata di arti marziali e che sogna di diventare una stunt woman. Ria è avversata dalla famiglia ma trova sostegno e complicità nella sorella maggiore Lena (Ritu Arya), che a sua volta ha l'ambizione - un po' frustrata - di diventare un'artista. Quando però Lena sembra attraversare un periodo di crisi, e accettare il fidanzamento con il figlio di una amica della madre assai snob, Ria si convince che dietro la richiesta di matrimonio ci sia un piano misterioso ma sicuramente malvagio, e che sia suo compito salvarla evitando le nozze, con l'aiuto di due amiche non troppo convinte.

Ria e le sue due amiche le vediamo all'opera in questa clip di Polite Society - Operazione matrimonio che vi presentiamo in anteprima esclusiva:



Polite Society - Operazione Matrimonio: Una Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Se volete saperne di più su Polite Society - Operazione matrimonio potete leggere la recensione del film di Federico Gironi, mentre qui di seguito c'è il trailer italiano ufficiale.



Polite Society - Operazione Matrimonio: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Ria Khan, una studentessa ribelle e aspirante artista marziale, sogna di diventare una stuntwoman famosa in tutto il mondo. Quando la sorella maggiore Lena rinuncia ai suoi sogni abbandonando l’accademia d’arte e fidanzandosi, il mondo di Ria viene sconvolto. Crede di dover salvare la sorella dalle catene del matrimonio nell’unica maniera che conosce. Avvalendosi dell’aiuto delle sue amiche tenta quindi di portare a termine un ambiziosissimo piano anti-matrimonio in nome della libertà e della sorellanza.