Polite Society - Operazione matrimonio: il trailer italiano ufficiale della commedia con arti marziali

Una ragazza, la sua passione per le arti marziali, la sorella e un matrimonio che non s'ha da fare. Ecco il trailer italiano ufficiale, il poster e la trama del film di Nida Manzoor che arriverà al cinema il 15 giugno con Universal Pictures.

Presentato con successo al Sundance Film Festival 2023, arriverà nei cinema italiani il 15 giugno con Universal Pictures un film inglese davvero originale, opera prima della giovane Nida Manzoor, autrice di una sitcom diventata rapidamente di culto e intitolata We Are Lady Parts, sei episodi di 25 minuti che raccontavano le vicende di una punk band della Londra degli anni Settanta composta esclusivamente da donne musulmane.

Il film si intitola Polite Society - Operazione matrimonio, ed è una commedia che mescola romanticismo, questioni familiari e sociali, e... arti marziali.

La storia raccontata nel film, sceneggiato dalla stessa Manzoor, è quella di Ria, una ragazza inglese di origine pakistana appassionata di arti marziali e che sogna di diventare una stunt woman. Ria è avversata dalla famiglia ma trova sostegno e complicità nella sorella maggiore Lena, dal temperamento artistico. Quando però Lena sembra attraversare un periodo di crisi, e accettare il fidanzamento con il figlio di una amica della madre assai snob, Ria si convince che dietro la richiesta di matrimonio ci sia un piano misterioso ma sicuramente malvagio, e che sia suo compito salvarla evitanto le nozze, con l'aiuto di due amiche non troppo convinte.

Nel cast troviamo Priya Kansara, Ritu Arya, Nimra Bucha, Akshay Khanna, Seraphina Beh e Ella Bruccoleri.

Ecco qui trailer e poster italiani ufficiali di Polite Society - Operazione matrimonio:



Una divertente miscela di amore tra sorelle, delusione dei genitori e grande azione, Polite Society - Operazione Matrimonio è la storia di Ria Khan, aspirante artista marziale, che crede di dover salvare la sorella maggiore Lena dal suo imminente matrimonio. Potendo avvalersi dell'aiuto dei suoi amici, Ria tenta di mettere a segno il più ambizioso dei colpi nuziali in nome dell'indipendenza e della complicità tra sorelle.