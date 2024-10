Point Break: il trailer della versione restaurata in 4K dell'immortale film action di Kathryn Bigelow

News Cinema

Continua a non invecchiare mai, il cult movie con Keanu Reeves e Patrick Swayze diretto nel 1991 dalla regista americana. Ecco un nuovo, bellissimo trailer di Point Break

Era il 1991, Kathryn Bigelow non aveva ancora vinto l'Oscar (quello arriverà solo con The Hurt Locker, prima donna a vincere la statuetta come miglior regista nella storia) ma insomma, per gli appassionati di cinema non era esattamente una perfetta sconosciuta: aveva già diretto infatti il bellissimo horror Il buio si avvicina, e aveva fatto capire che tipo di regista fosse anche con l'ottimo e duro Blue Steel.

E però, non ci sono dubbi: la fama di questa regista è decollata grazie a quello che, ancora oggi, è uno dei suoi film più amati, più conosciuti e - diciamolo pure - più belli: Point Break.

Grazie a una storia - scritta da Rick King, W. Peter Iliff - che declinava il surf movie secondo traiettorie action e criminali; grazie a due interpreti perfetti e carismatici come Keanu Reeves e Patrick Swayze, protagonisti di un'amicizia e di una rivalità niente affatto scevra da sfumature omoerotiche; grazie a un'estetica adrenalinica che catturava l'essenza della cultura pop e visuale dei primi anni Novanta; grazie a tutto questo e a altro ancora Point Break è diventato in maniera pressoché istantanea un cult movie che ha, tra gli altri, anche il pregio di invecchiare benissimo. Ve lo abbiamo raccontato in occasione dei suoi 25 anni, e ve lo confermiamo ancora adesso.

Conferma ulteriore - al di la dell'impari confronto con un pessimo remake di pochi anni fa - sono le immagini del trailer realizzato dal British Film Institute in occasione della distribuzione inglese della nuovissima versione restaurata in 4K del film della Bigelow, che vi mostriamo qui di seguito. Speriamo che qualcuna delle realtà più attente in Italia alla distribuzione in sala del cosiddetto "cinema di patrimonio" si faccia ingolosire e decida di portare di nuovo al cinema Point Break in questa versione 4K (intanto, per accontentarci, la versione normale è in streaming su Prime e su NOW).