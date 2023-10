Plaion Pictures presenta CineMadame, nuovo canale gratuito Youtube con film sull'universo femminile

News Cinema

Plaion Pictures lancia il nuovo canale youtube gratuito CineMadame, con film completi che celebrano l'universo femminile. Tra i titoli, anche Picnic ad Hanging Rock di Peter Weir.

Riceviamo e condiviamo un annuncio che non può che fare piacere a tutti gli appassionati/e di cinema, sempre in cerca di film interessanti da vedere, possibilmente gratis. Stavolta il focus è incentrato sul mondo femminile:

Il mondo dell’intrattenimento si arricchisce oggi di un nuovo ed emozionante canale YouTube al cui centro spicca il “pianeta donna” ma che, con le sue grandi star e le sue trame appassionanti, saprà conquistare chiunque sia in cerca di una storia emozionante e coinvolgente. Plaion Pictures, divisione dedicata alle produzioni cinematografiche, home video e digital di Plaion, è molto lieta di annunciare l’arrivo di CineMadame, un’appassionante canale online gratuito nato per celebrare e valorizzare storie femminili attraverso il potente medium del cinema.

CineMadame: cosè e quali film troveremo

CineMadame è un'oasi di film che mette in primo piano le esperienze, le sfide, le vittorie e i traguardi delle donne di tutto il mondo e presenta una vasta gamma di contenuti che spaziano tra diversi generi, allargando il suo raggio d’azione anche a temi e storie apprezzate dal pubblico maschile. Voglia di un’avventura romantica o di un thriller? Qualsiasi sia la tua storia, CineMadame ha la protagonista giusta per raccontarla tramite film gratuiti e completi in italiano e in HD per tutti i gusti. All’interno della line-up di CineMadame sono già disponibili titoli imperdibili come il cult di Peter Weir Picnic ad Hanging Rock, thriller tutto al femminile, allusivo, emozionante e impalpabile; Bastardi Insensibili, una brillante commedia con James Franco, Natalie Portman e Kate Mara; Vi presento Valentine con protagonisti Scott Wolf e Courtney Ford e Un amore di mezza estate con Charles Shaughnessy, il Mr. Sheffield della popolare serie TV degli anni ’90 La tata. Per rimanere sempre aggiornati sulla programmazione di CineMadame, basta iscriversi con un click al canale Youtube e attivare le notifiche (per rimanere connessi alla community. Qui l'indirizzo: https://www.youtube.com/@CineMadameIT