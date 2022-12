Plaion Pictures Italia: un listino molto "animato" presentato a Sorrento

News Cinema

Alle Giornate professionali di cinema di Sorrento è stato presentato il listino con i film in arrivo nei prossimi mesi di una distribuzione nuova solo nel nome, Plaion Pictures Italia, già Koch Media. Ci presenta i film Umberto Bettini country manager.

Un esordio confortante al botteghino per il nuovo capitolo di una saga di anime giapponesi di culto, One Piece Film: Red, segna il primo passo delle novità per i prossimi sei mesi di Plaion Pictures, già Koch Media. Un listino molto "animato" che ha presentato a Sorrento in occasione delle Giornate professionali di Cinema.

Ce ne ha parlato in questa video intervista Umberto Bettini, Country manager di Plaion.