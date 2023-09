Pirati dei Caraibi, quanto è stato pagato Johnny Depp per interpretare Jack Sparrow?

News Cinema

Non si sa ancora se il sesto eventuale Pirati dei Caraibi si riaprirà a Johnny Depp alias Jack Sparrow, ma di certo - stando alle cifre corrisposte all'attore nel corso degli anni - la Disney l'aveva sempre considerato fondamentale. Al punto da non badare a spese.

La situazione della saga dei Pirati dei Caraibi è tuttora sospesa: sappiamo che la sceneggiatura per un sesto film, ad opera di Craig Mazin e Ted Elliott, è stata approvata dalla Disney, ma naturalmente è tutto fermo a causa degli scioperi incrociati di autori e attori. Permane il mistero sulla partecipazione di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, mai mancato nella serie e per molti la sua essenza, tanto che - come conferma un articolo di Screen Rant - la Disney non ha mai badato alle cifre quando si è trattato di scritturarlo. Leggi anche Pirati dei Caraibi - Il sesto capitolo è "una priorità" per Disney

Le cifre pagate a Johnny Depp per interpretare Jack Sparrow nei Pirati dei Caraibi