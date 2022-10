Piove: il trailer ufficiale del dramma-horror di Paolo Strippoli, al cinema dal 10 novembre

News Cinema

Piove, il film diretto da Paolo Strippoli, sarà presentato in anteprima il 21 ottobre in concorso nella Sezione Panorama di Alice nella Città e uscirà poi al cinema il 10 novembre, distribuito da Fandango. Ecco intanto il trailer e il poster ufficiali del film.

Dopo aver vinto il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina 2021, con il film d'esordio A Classic Horror Story, Paolo Strippoli torna al cinema con Piove, un dramma-horror ambientato in una Roma costantemente sul punto di esplodere.

Il film nasce dalla scrittura di Jacopo Del Giudice vincitore con Piove della 32° edizione del Premio Franco Solinas.

Piove sarà presentato in anteprima in concorso nella sezione Panorama di Alice nella Città, in occasione della Festa del Cinema di Roma 2022, per poi uscire nei cinema il 10 novembre distribuito da Fandango.

Ecco intanto il trailer ufficiale del film:



Piove: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Da qualche giorno Roma è teatro di un evento singolare: quando piove condotti e tombini tracimano con una melma grigiastra ed esalano un vapore denso di cui non si conosce l’origine. Nessuno può immaginare che chiunque respiri questo misterioso vapore dovrà farà i conti con ciò che reprime, i suoi istinti più oscuri, la sua rabbia. Neanche la famiglia Morel. Dalla morte di Cristina, causata da un incidente un anno fa, per il marito Thomas e il figlio Enrico, l’amore ha ceduto il posto a una convivenza forzata, mentre la piccola di casa, Barbara, vorrebbe solo rivederli uniti come un tempo. L’incidente si poteva evitare, questo lo sa bene Thomas e anche Enrico. Invece di assumersi le proprie colpe e andare avanti, i due hanno smesso di parlarsi. Ora sono due anime cariche di rabbia, imprigionate in una Roma che assomiglia a loro: cupa, nervosa, sul punto di esplodere.