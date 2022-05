Pinocchio, ecco il trailer e il poster della nuova versione con Tom Hanks come Geppetto

News Cinema

Arriverà l'8 settembre su Disney+ il remake in live action e CGI del Pinocchio disneyano, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks nei panni di Geppetto. Oggi ve ne mostriamo il primo teaser trailer italiano e la keyart.

La nuova versione del Pinocchio disneyano, in streaming su Disney+ , si mostra con un teaser trailer italiano e un poster / keyart, che annuncia una data precisa: l'8 settembre 2022 sarà il giorno in cui il pubblico potrà apprezzare il nuovo film di Robert Zemeckis, basato sul classico animato del 1940. Il remake intreccia riprese dal vero e CGI, e nel suo cast umano vede Tom Hanks nei panni di Geppetto.



Pinocchio: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Pinocchio, la nuova versione di un classico

Questo nuovo Pinocchio, in arrivo su Disney+ l'8 settembre in streaming, non è una rilettura diretta del classico letterario di Carlo Collodi, bensì una rivisitazione di un classico del cinema: quel Pinocchio del 1940, firmato da Ben Sharpsteen e Hamilton Luske come registi supervisori, considerato non solo uno dei gioielli dei Walt Disney Animation Studios, ma anche uno dei più virtuosistici film di animazione a mano libera mai realizzati.

Robert Zemeckis, il regista di Ritorno al futuro e Chi ha incastrato Roger Rabbit, ha raccolto la pericolosa sfida, con la complicità di Tom Hanks, che per lui interpretò Forrest Gump e Cast Away, oltre allo sperimentale Polar Express. Qui Hanks veste i panni di Geppetto, mentre Cynthia Erivo è la Fata Turchina e Joseph Gordon-Levitt presta la sua voce originale al Grillo Parlante.

La sceneggiatura è a cura di Simon Farnaby, Chris Weitz e dello stesso Zemeckis.