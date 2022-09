Piggy: l'impressionante trailer dell'horror spagnolo in uscita in America

News Cinema

Diretto da Carlota Pereda al suo debutto arriva nei cinema americani Piggy, un cruento horror spagnolo sulla tentazione della vendetta di una ragazza perseguitata dai bulli. Ecco il trailer.

"Cerdita", maialina in spagnolo, o Piggy - da titolo inglese - è come viene chiamata dai bulli del suo paese una ragazza in sovrappeso. Che troverà (forse), grazie a un misterioso personaggio, la sua vendetta contro le sue persecutrici. Dell'acclamato horror spagnolo, che uscirà in America a ottobre, è stato adesso diffuso il trailer.

Piggy, un horror al femminile

La Spagna ci ha dato ottimi film e registi specializzati nel genere horror, e fa piacere adesso assistere al debutto di una regista, Carlota Pereda, che porta sullo schermo la versione lunga di un suo omonimo e premiato cortometraggio del 2018. La protagonista si chiama Laura Galán.

Questa la trama ufficiale di Piggy:

Durante l'afosa estate spagnola nella Spagna rurale, Sara si porta dietro un carico extra di sofferenza adolescenziale a causa del continuo bullismo dei suoi coetanei. Anche a casa è un'outsider: i suoi genitori e il suo fratellino non la capiscono proprio - così, interiorizzati i sentimenti, la si trova spesso protetta dalle cuffie, che silenziano quello che la circonda. Un giorno, il consueto tuffo di Sara nella piscina locale viene interrotto dalla presenza di un misterioso sconosciuto nell'acqua e dall'estenuante attacco a suon di insulti da parte di tre ragazze. Ma, in una strana svolta del destino, tornando a casa Sara vede le sue persecutrici insanguinate, rapite e rinchiuse nel retro del furgone dello sconosciuto. Sara deve decidere se collaborare con la polizia e coi genitori delle ragazze rispondendo alle domande sul rapimento o intraprendere il suo percorso senza freni, mentre scopre il potere del desiderio e dell'appartenenza e la differenza tra vendetta e riscatto.