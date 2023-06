Pietro Scalia sarà premiato al Locarno Film Festival 2023

News Cinema

Il grande montatore premio Oscar Pietro Scalia riceverà il Vision Award Ticinomoda nel corso del prossimo Locarno Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 12 agosto prossimi.

Il prossimo Locarno Film Festival 2023 renderà omaggio a Pietro Scalia, grande montatore italiano vincitore di due premi Oscar. A lui sarà assegnato il Vision Award Ticinomoda, il premio dedicato a chi ha ampliato gli orizzonti dell’immaginario cinematografico. La cerimonia si svolgerà giovedì 3 agosto in Piazza Grande e sarà seguita da una conversazione con il pubblico, venerdì 4 agosto al Forum @Spazio Cinema, e dalla proiezione di due titoli che ne hanno segnato la carriera: Good Will Hunting (1997) e Black Hawk Down (2001).

In attesa di vedere Ferrari di Michael Mann, probabilmente alla prossima Mostra del cinema di Venezia, ultimo film a cui ha lavorato e tra i titoli di punta della prossima stagione, Scalia sarà dunque tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival (2-12 agosto).

Il montaggio è il battito cardiaco di un film: a uno dei massimi rappresentanti di questa forma d’arte così vitale per il cinema, il Locarno Film Festival renderà omaggio con il Vision Award Ticinomoda 2023. Pietro Scalia – italiano, cresciuto in Svizzera e poi approdato a Hollywood – ha saputo affiancare alcuni dei registi più rappresentativi della contemporaneità, da Oliver Stone a Ridley Scott, fino a Bernardo Bertolucci, esaltandone la visione e la poetica, e portando una nuova sensibilità all’interno del suo mestiere.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival: “In principio era il montaggio, Eisenstein ce lo ha spiegato. E Hollywood lo ha formalizzato. Nella tradizione dei grandi montatori hollywoodiani che hanno dato forma all’immagine del cinema classico e delle trasformazioni successive, Pietro Scalia ha rivoluzionato il modo di pensare il modo di giuntare un’immagine all’altra. Nelle sue collaborazioni con Bernardo Bertolucci, Ridley Scott, Sam Raimi, Michael Bay e Gus Van Sant (fra i moltissimi) ha saputo aderire e reinventare alla poetica e alla ricerca formale degli autori. Montatore che ha influenzato intere generazioni di giovani, Scalia ha introdotto uno sguardo nuovo nel determinare gli intervalli ritmici e di tempo necessari attraverso i quali legare le immagini fra loro. Pietro Scalia: uno sperimentatore e un genio dello sguardo e della musicalità del montaggio”.

Il programma dell’omaggio

Il premio Vision Award Ticinomoda 2023 verrà consegnato la sera di giovedì 3 agosto in Piazza Grande.



Il programma di Locarno76 prevede anche la proiezione di due titoli scelti da Scalia all’interno della sua multiforme filmografia:



Good Will Hunting, Gus Van Sant – Stati Uniti – 1997



Black Hawk Down, Ridley Scott – Stati Uniti/Gran Bretagna – 2001



Inoltre, venerdì 4 agosto alle 10:30, Scalia dialogherà con il pubblico di Locarno76 nel corso di una Conversazione al Forum @Spazio Cinema.