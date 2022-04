Pietro Marcello apre la Quinzaine des Réalisateurs 2022 con L'Envol

News Cinema

Il nuovo lavoro del regista di Martin Eden sarà il film di apertura della sezione indipendente del Festival di Cannes diretta da Paolo Moretti.

Sarà il nuovo film di Pietro Marcello, intitolato L'Envol, ad aprire in prima mondiale la Quinzaine des Réalisateurs 2022, sezione indipendente del Festival di Cannes diretta da Paolo Moretti.

Questo nuovo lavoro del regista di Martin Eden è liberamente ispirato a "Le vele scarlatte" di Aleksandr Grin, uno scrittore russo pacifista del XX secolo, ed è il primo che il regista casertano realizza in Francia con l'ausilio di una troupe franco-italiana.

Scritto dallo stesso Pietro Marcello e Maurizio Braucci con Maude Ameline e con la partecipazione di Geneviève Brisac, L'Envol è descritto come "un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico". La storia è ambientata nel nord della Francia e vede protagonista Juliette (la giovane attrice debuttante Juliette Jouan), una giovane orfana di madre che vive con il padre Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia.

A completare il cast ci sono Raphaël Thierry, Louis Garrel, Noémie Lvovsky, Ernst Umhauer, François Négret, Yolande Moreau.

Il film è prodotto da CG Cinema, Avventurosa con Rai Cinema, The Match Factory e ARTE France Cinéma, ed è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura, e sarà distribuito in Italia da 01 Distribution.

Ha dichiarato l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco:

Pietro Marcello è un autore che ha seguito un percorso molto personale nella sua crescita artistica. Nel segno della ricerca di strade stilistiche innovative e della fusione dei diversi linguaggi, spaziando dal documentario, alla finzione, e maneggiando con rara capacità l’uso dei materiali d’archivio, il suo cinema ha lasciato sin dai primi lavori, un’impronta originale e profondamente evocativa, che gli ha permesso di diventare uno tra i principali rappresentanti di quella nuova generazione di autori che si sta affermando sul piano internazionale.