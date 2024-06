News Cinema

Piccoli assaggi di horror coreano: ecco il trailer dell'antologico Tastes of Horror

Nel titolo c'è già tutti: Tastes of Horror. Assaggi di horror. In questo caso, in salsa coreana.

Si tratta ovviamente di un film antologico composto da sei episodi che sono stati diretti da alcuni dei nomi più rilevanti della scena horror del cinema sudcoreano contemporaneo: si tratta di Ahn Sang-hoon, Yoon Een-Kyoung, Kim Yong-gyun, Lim Dae-woong, Chae Yeo-jun.

Le storie sono basate su alcuni dei diciannove, omonimi webtoons che sono stati diffusi online nel 2022.

Uscito in digitale negli USA, è probabile che arriverà su qualche piattaforma anche da noi in un futuro prossimo.

Intanto, ecco il trailer di Tastes of Horror: