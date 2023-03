Personality Crisis: One Night Only, il trailer del nuovo documentario di Martin Scorsese

News Cinema

Questa volta il grande regista americano racconta David Johnasen, alias Buster Poindexter, alias il cantante dei New York Dolls, alias il Fantasma dei Natali passati di S.O.S. Fantasmi. Ecco il trailer di Personality Crisis: One Night Only

Ve lo abbiamo detto pochi giorni fa, presentandovi il trailer della splendida versione restaurata in 4K di Toro scatenato: oltre all'attesissimo Killers of the Flower Moon, che in molti pensano e sperano di vedere al Festival di Cannes 2023, Martin Scorsese ha anche un altro film in uscita quest'anno. Debutterà infatti in aprile su Showtime un documentario, che Scorsese ha diretto a quattro mani con David Tedeschi, dedicato al frontman dei New York Dolls, David Johansen. Il titolo è Personality Crisis: One Night Only.

Attivi negli anni Settanta, e poi tornati sulle scene nel 2004, i New York Dolls sono stati tra i primi gruppi della scena punk rock statunitense, e sono considerati tra i progenitori del glam. Johansen, che gli appassionati di cinema potranno anche riconoscere nel tassista che incarnava il Fantasma dei Natali passati in S.O.S. Fantasmi, la celebre commedia natalizia con Bill Murray che aggiornava all'era della tv il "Canto di Natale" di Dickens, ha pubblicato album anche come solista e poi con lo pseudonimo di Buster Poindexter.

Il documentario di Scorsese si incentra su una performance di cabaret di Johansen filmata nel gennaio del 2020 al Café Carlyle di New York, e al New York Film Festival è stato presentato in prima mondiale.

Ecco il trailler di Personality Crisis: One Night Only: