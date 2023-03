Toro Scatenato torna in 4K: il trailer della nuova, splendente versione del capolavoro di Martin Scorsese

News Cinema

Anche il film in cui Robert De Niro interpreta il pugile Jake La Motta, datato 1980, è stato sottoposto a un restauro digitale che ne esalta la splendida fotografia in bianco e nero di Michael Chapman. Ecco il trailer della versione 4K di Toro scatenato.

Dire quale sia il film più bello tra i tanti, bellissimi, di Martin Scorsese è un'impresa ai limiti dell'impossibile. Difficile scegliere un capolavoro tra tanti capolavori, essendo Scorsese uno dei registi più importanti della storia del cinema. C'è chi dice Taxi Driver, chi Quei bravi ragazzi (che, ricordiamolo per mettere in prospettiva certe cose e certi premi, perse l'Oscar vinto quell'anno da Balla coi lupi), chi Toro scatenato (sconfitto all'Oscar da Gente comune).

Tutti e tre i film figurano nella lista dei migliori film di tutti i tempi stilata dalla prestigiosa rivista Sight and Sound, dopo aver consultato quasi duemila tra critici, registi, e addetti ai lavori, tra i quali anche il nostro Federico Gironi: e Toro scatenato, di cui è appena stato realizzato un restauro in 4K di cui vi mostriamo di seguito il trailer, è al 129° posto della classifica generale, e al 22° di quella dei soli registi.

Girato nel 1980, Toro scatenato è un film magnifico e leggendario. Racconta la vita di uno dei più grandi pugili di sempre, Jake La Motta, interpretato da un Robert De Niro straordinario, e affiancato da un Joe Pesci che regge benissimo il confronto. Ad adattare l'autobiografia di La Motta furono Paul Schrader e Mardik Martin, mentre Michael Chapman firmò l'inconfondibile fotografia in bianco e nero che, nelle immagini di questo trailer della versione in 4K del film, è ancora più bella.



Toro scatenato: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film - HD

Martin Scorsese è indicato da molti come uno dei protagonisti del prossimo Festival di Cannes con il suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, prodotto da Apple e con protagonisti Leonardo DiCaprio (alla sesta collaborazione col regista), il citato Robert De Niro (alla settima), e ancora Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser e Johh Lithgow.

Allo scorso New York Film Festival Scorsese ha invece presentato Personality Crisis: One Night Only, un documentario diretto a quattro mani con David Tedeschi dedicato al cantante e leader dei New York Dolls David Johansen, noto anche con lo pseudonimo di Buster Poindexter.