Perfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel film di Gia Coppola

Anche se smetterà di essere Undici in Stranger Things, Millie Bobby Brown continuerà a regalarci personaggi bellissimi. L'attrice, che vedremo in Enola Holmes 3, interpreterà la ginnasta americana Kerri Strug in Perfect, film che sarà diretto da Sofia Coppola.

Millie Bobby Brown si prepara a interpretare la ginnasta statunitense Kerri Strug in un film intitolato Perfect a cui è legato il nome di Gia Coppola, che ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2014 con Palo Alto per poi dirigere Nessuno di speciale e il recente The Last Showgirl, per cui Pamela Anderson è stata candidata al Golden Globe e allo Screen Actors Guild Award. Sembra che nel progetto sia anche coinvolto il colosso dello streaming Netflix. Millie Bobby Brown è anche produttrice del film, la cui sceneggiatura è stata affidata a Ronnie Sandahl, a cui dobbiamo, tra gli altri, il copione di Borg McEnroe.

il ruolo di Kerri Strug potrebbe rivelarsi molto importante per Millie Bobby Brown, che ha sempre fatto scelte professionali giuste e ponderate. Come, sappiamo, vedremo la giovane attrice nella stagione finale di Stranger Things, che arriverà su Netflix in parte nel weekend del Giorno del Ringraziamento (episodi 1-4), in parte il 26 dicembre (episodi 5-7) e in parte il primo gennaio (episodio 8). Dopodiché Millie apparirà in Enola Holmes 3 e, ancora più in là nel tempo, nella commedia romantica Just Picture It, dove reciterà in coppia con Gabriel LaBelle, già visto in The Fablemans.

Perfect: Il miracolo della ginnasta Kerri Strug

Ma torniamo alla Strug, che faceva parte delle cosiddette Magnificent Seven, e cioè la squadra della nazionale di ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti d'America che partecipava alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Kerri, infortunata a una caviglia, gareggiò impavida, ottenne il punteggio di 9.712 al volteggio e vinse la medaglia d'oro. In molti ricordano il suo "miracolo", e veder raccontata la sua storia da un film sarà sicuramente una bella esperienza.

È probabile che nelle scene degli esercizi più impegnativi, Millie Bobby Brown avrà una controfigura, ma certamente dovrà apprendere i rudimenti del "mestiere", e sarà bello vederla in una veste così inedita. La lavorazione di Perfect dovrebbe cominciare nel mese di maggio del 2026.