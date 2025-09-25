Perfect: Millie Bobby Brown sarà la ginnasta Kerri Strug nel film di Gia Coppola

TGCom24
News Cinema

Carola Proto

Anche se smetterà di essere Undici in Stranger Things, Millie Bobby Brown continuerà a regalarci personaggi bellissimi. L'attrice, che vedremo in Enola Holmes 3, interpreterà la ginnasta americana Kerri Strug in Perfect, film che sarà diretto da Sofia Coppola.

Millie Bobby Brown si prepara a interpretare la ginnasta statunitense Kerri Strug in un film intitolato Perfect a cui è legato il nome di Gia Coppola, che ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2014 con Palo Alto per poi dirigere Nessuno di speciale e il recente The Last Showgirl, per cui Pamela Anderson è stata candidata al Golden Globe e allo Screen Actors Guild Award. Sembra che nel progetto sia anche coinvolto il colosso dello streaming Netflix. Millie Bobby Brown è anche produttrice del film, la cui sceneggiatura è stata affidata a Ronnie Sandahl, a cui dobbiamo, tra gli altri, il copione di Borg McEnroe.

il ruolo di Kerri Strug potrebbe rivelarsi molto importante per Millie Bobby Brown, che ha sempre fatto scelte professionali giuste e ponderate. Come, sappiamo, vedremo la giovane attrice nella stagione finale di Stranger Things, che arriverà su Netflix in parte nel weekend del Giorno del Ringraziamento (episodi 1-4), in parte il 26 dicembre (episodi 5-7) e in parte il primo gennaio (episodio 8). Dopodiché Millie apparirà in Enola Holmes 3 e, ancora più in là nel tempo, nella commedia romantica Just Picture It, dove reciterà in coppia con Gabriel LaBelle, già visto in The Fablemans.

Perfect: Il miracolo della ginnasta Kerri Strug

Ma torniamo alla Strug, che faceva parte delle cosiddette Magnificent Seven, e cioè la squadra della nazionale di ginnastica artistica femminile degli Stati Uniti d'America che partecipava alle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Kerri, infortunata a una caviglia, gareggiò impavida, ottenne il punteggio di 9.712 al volteggio e vinse la medaglia d'oro. In molti ricordano il suo "miracolo", e veder raccontata la sua storia da un film sarà sicuramente una bella esperienza.

È probabile che nelle scene degli esercizi più impegnativi, Millie Bobby Brown avrà una controfigura, ma certamente dovrà apprendere i rudimenti del "mestiere", e sarà bello vederla in una veste così inedita. La lavorazione di Perfect dovrebbe cominciare nel mese di maggio del 2026.

