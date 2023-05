Perfect Days: il trailer ufficiale del film di Wim Wenders premiato al Festival di Cannes 2023

News Cinema

Il film del regista tedesco, una delle sue migliori opere di finzione da diversi anni a questa parte, si è aggiudicato il premio per la miglior interpretazione maschile, meritatamente andato all'attore giapponese Koji Yakusho. Ecco il primo trailer ufficiale di Perfect Days, prossimamente al cinema con Lucky Red.

Unanimemente considerato come uno dei film migliori visti nel concorso del Festival di Cannes che si è appena concluso, Perfect Days, nuovo film di finzione di Wim Wenders, ha portato a casa solo il premio per la miglior interpretazione maschile, andato con merito al suo protagonista, l'attore giapponese Koji Yakusho.

Perfect Days è infatti ambientato a Tokyo, e racconta la storia minimalista di un uomo silenzioso e solitario che svolge un lavoro molto umile (è l'addetto alla pulizia dei bagni pubblici della capitale nipponica) e che gode dei piccoli piaceri della vita, per contrastare i grandi dolori della stessa. Per saperne di più, basta leggere la nostra recensione di Perfect Days.

In attesa che il film debutti nelle sale italiane (verrà distribuito da Lucky Red, così come altri due titoli di alto livello del concorso di Cannes, Fallen Leaves di Aki Kaurismaki e The Old Oak di Ken Loach), vi presentiamo qui di seguito il suo primo trailer ufficiale originale, con sottotitoli in inglese.





Hirayama sembra assolutamente soddisfatto della sua semplice vita di addetto alla pulizia dei bagni pubblici a Tokyo. Al di fuori di una routine quotidiana molto strutturata, si gode la sua passione per la musica e per i libri. Ama gli alberi e li fotografa. Una serie di incontri inaspettati rivela gradualmente qualcosa in più del suo passato. Perfect Days è una riflessione profondamente commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda.