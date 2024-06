Per Lupita Nyong’o le interviste promozionali, ovvero i junket, sono una tecnica di tortura

News Cinema

Parlando dei junkets, ovvero le interviste singole con la stampa per la promozione di un film, Lupita Nyong’o ha detto di detestarle e ha spiegato i motivi.

Parliamo di Lupita Nyong'o, la bravissima attrice che ha vinto l'Oscar col suo primo film, 12 anni schiavo, e che abbiamo in seguito vista in film come Noi, i due Black Panther e ritroveremo prossimamente in A Quiet Place - Day One. E parliamo di junkets, che per chi ancora non lo sapesse sono le interviste video promozionali degli attori, che in un'epoca più felice e meno affollata duravano anche 30 minuti, ma che, col proliferare dei media digitali, sono diventate veri e propri bombardamenti da 5 minuti l'uno. Molti attori li odiano, e Lupita Nyong'o è una di questi, come ha raccontando alla rivista Glamour.

Lupita Nyong'o e i junket come forma di tortura

Spesso chi non fa il nostro lavoro pensa solo alla fortuna che hanno i giornalisti di incontrare personaggi che i fan sognano e idealizzano ma, credeteci, e parliamo in virtù di un'esperienza pluridecennale, non è sempre una gioia. Spesso le star sono annoiate, distratte, laconiche e bisogna essere bravi psicologi e astuti intervistatori per ridestare il loro interesse, spento dalla routine che lamenta proprio Lupita Nyong'o. Come dicevamo, lei ha fatto centro al primo film, si è appena diplomata alla Yale School of Drama e ha raccontato alla rivista Glamour di non esser stata preparata per tutto questo clamore. "Eravamo preparati per fare le comparse o piccole apparizioni in show televisivi prima di avere la possibilità di un grosso ruolo in quello che amiamo fare. Ma non per il successo istantaneo. Ed è un'esperienza che ti travolge". Quando le è stato chiesto cosa le desse più fastidio della fama, Lupita non ha avuto dubbi: "le interviste". Soprattutto i junket promozionali, che definisce "una tecnica di tortura". Il motivo? Eccolo: "Vengono fatte entrare diverse persone"(lei usa l'espressione ferried on, traghettate, che dà l'idea del numero di persone, ndr), che fanno sempre le stesse domande e "tu devi dare ad ognuna di loro attenzione, concentrazione e una risposta articolata che hai appena dato alla persona precedente. E' irritante". Ora, è vero che molti fanno domande simili, ma non è sempre così (almeno in Italia, dove in genere i talent stranieri vengono molto volentieri) e forse un attore, per cui la promozione del suo lavoro fa parte integrante dello stesso, qualche volta dovrebbe provare a mettersi nei panni di chi sta dall'altra parte, che aspetta magari ore per i suoi cinque minuti chiuso in una stanza, non ha i privilegi dell'intervistato e si presenta sempre col sorriso. Questo, forse, le farebbe cambiare idea, o quantomeno provare a non considerare una massa indistinta le persone che si trova di fronte, che subiscono a volte la stessa irritazione di chi mette su il disco e ripete sempre le stesse cose.