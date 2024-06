Per Jeremy Renner è difficile accettare ruoli impegnativi dopo l'incidente: "Non ho più quell'energia"

News Cinema

Jeremy Renner sta ancora affrontando le conseguenze dell'incidente con lo spazzaneve, ammettendo che non riesce ad accettare ruoli troppo impegnativi.

Jeremy Renner ha affrontato più volte pubblicamente le conseguenze del suo incidente con lo spazzaneve avvenuto ad inizio 2023. Riprendersi da un episodio del genere è stato impegnativo e non soltanto dal punto di vista fisico. Infatti, in una recente intervista, l’attore noto per aver interpretato Occhio di Falco nell’universo Marvel ha ammesso che ad oggi non è in grado di accettare ruoli troppo impegnativi che andrebbero a nuocere la sua salute mentale.

Jeremy Renner non riesce ad accettare ruoli troppo impegnativi dopo l’incidente

Jeremy Renner ha interpretato diversi personaggi coinvolti in scene d’azione, primo tra tutti Occhio di Falco riapparso sullo schermo protagonista di Hawkeye per Disney+. Questo avveniva prima dell’incidente con lo spazzaneve che ha messo a dura prova corpo e mente dell’attore. Ai microfoni di Smartless, Jeremy Renner ha raccontato delle conseguenze dell’incidente con le quali ancora oggi sta cercando di destreggiarsi. Il suo processo di guarigione è ancora un work in progress e l’attore non ha nascosto la sua attuale difficoltà nell’accettare ruoli più impegnativi nell’industria dell’intrattenimento proprio a causa di quell’incidente.

È stato molto, molto impegnativo per me superare mentalmente quella montagna. Semplicemente non ho l'energia per farlo. Non ho il carburante. Ho così tanto carburante da mettere in questa realtà, in questo corpo, in tutte queste cose. Non posso semplicemente fare finta in questo momento. Perché ci vuole molto tempo per arrivare qui ogni giorno, così posso avere un pensiero positivo, così posso progredire, così posso sempre continuare a crescere.

Questo non significa che Jeremy Renner abbia chiuso con Hollywood. L’attore non ha intenzione di allontanarsi dalla recitazione, come dimostra il suo impegno con Mayor of Kingstown. A tale proposito, ha ammesso che interpretare Mike McLusky dopo l'incidente è stato semplice: “Sono in un personaggio che posso interpretare molto bene e conosco molto bene lo show”. In più è stato annunciato nel cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson.