Pepe: la videorecensione del film in concorso al Festival di Berlino 2024

News Cinema

In corsa per l'Orso d'oro alla Berlinale numero 74 questo bizzarro del regista Nelson Carlo de los Santos Arias che racconta la storia di uno degli ippopotami portati in Colombia dal narcotrafficante Pablo Escobar. Dal punto di vista dell'ippopotamo. La videorecensione di Pepe di Federico Gironi.

Oltre a un buon livello medio relativo al valore dei film presentati, il concorso del Festival di Berlino 2024, e in generale il programma, si sta segnalando per l'attenzione a film insoliti, coraggiosi, innovativi. È sicuramente il caso di Pepe, uno dei titoli che più aveva incuriosito al momento della presentazione della line up di questa sua ultima edizione della Berlinale fatta da Carlo Chatrian, direttore uscente.

Pepe è infatti il nome che è stato dato all'unico esemplare di ippopotamo mai ucciso fuori dal continente africano, che di questo pachiderma è l'habitat naturale. È stato ucciso in Colombia. Lì, infatti, il narcotrafficante Pablo Escobar aveva fatto arrivare numerosi esemplari di questo animale, che poi si sono moltiplicati e hanno esteso il loro territorio, fino a diventare pericolosi per alcuni insediamenti umani lungo il corso del Rio Magdalena, il fiume in cui Escobar li aveva sistemati e che hanno colonizzato.

Diretto da Nelson Carlo de Los Santos Arias, Pepe racconta questa storia assumendo il punto di vista, e la voce narrante dello stesso ippopotamo, che in maniera astratta e metafisica racconta la sua storia. Ma i punti di vista del film cambiano, e il racconto si fa anche a un certo punto naturalista, raccontando dei villaggi di pescatori attorno al Rio Magdalena, e perfino vicino al genere - il genere del creature feature - in alcuni punti. Un oggetto strano, alieno, curioso, che Federico Gironi ci racconta in questa videorecensione.