Pedro Almodóvar contro Trump nel discorso di accettazione del Chaplin Award: "Passerai alla storia come una catastrofe"

Premiato con il Chaplin Award 2025 presso il Lincoln Center a New York, Pedro Almodóvar ha sparato a zero contro Donald Trump, definendolo il più grande errore della storia. Il regista era addirittura incerto se andare a ritirare il riconoscimento.

Nel discorso di accettazione, presso il Lincoln Center di New York, del Chaplin Award 2025, Pedro Almodóvar ha criticato pesantemente l'operato e la linea politica dell'attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando di violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e della guerra fra Russia e Ucraina, ed esprimendo la sua preoccupazione per le conseguenze del blackout che ha colpito la Spagna. Avendo vissuto sotto la dittatura di Francisco Franco, il regista conosce la paura, le discriminazioni, la disuguaglianza e la negazione della libertà di parola, e per questo teme il peggio.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta nella Alice Tully Hall, è andata nel migliore dei modi e fra i presentatori c'erano Dua Lipa, John Turturro, John Waters, Rossy de Palma e Mikhail Baryshnikov. Arrivato alla cinquantesima edizione, il Chaplin Award è andato, negli anni, a Fred Astaire, Billy Wilder, Bette Davis, Federico Fellini, Martin Scorsese, Michael Caine, Tom Hanks, Robert Redford. Lo scorso anno è stato attribuito a Jeff Bridges.

Il discorso anti-Trump di Pedro Almodóvar

E veniamo alle parole infuocate di Pedro Almodóvar, che ha detto innanzitutto:

Mi sono chiesto se fosse appropriato venire in un paese governato da un leader narcisista che non rispetta i diritti umani. Trump, insieme ai suoi amici milionari e oligarchi, non riesce a convincerci che la realtà che vediamo con i nostri occhi sia l'esatto contrario di ciò che stiamo vivendo, e non importa quanto provi a rigirare la frittata per convincerci che le parole dette abbiano un significato opposto a quello che hanno per davvero. Gli immigrati non sono dei criminali ed è stata la Russia a invadere l'Ucraina.

Mr. Trump, sto parlando con te e spero che tu senta cosa sto per dirti. Passerai alla storia come il più grande sbaglio del nostro tempo. La tua ingenuità è paragonabile soltanto alla tua violenza. Passerai alla storia come uno dei più grossi danni all'umanità, passerai alla storia come una catastrofe.

Almodóvar ha parlato anche, come dicevamo, dei diritti della comunità trans, seriamente minacciata dall'Amministrazione Trump. Ha poi raccontato di quando, da ragazzo, si è appassionato al cinema, spiegando che, con la caduta di Francisco Franco, ha finalmente potuto esprimersi come regista. Dopodiché Pedro ha nominato la sua amata Spagna:

Sono molto preoccupato per ciò che sta accadendo in Spagna in questo momento. Come forse saprete, c'è un blackout che sta impattando sull'intera nazione, il mio pensiero va quindi a tutti coloro che stanno pagando le conseguenze.

Per Pedro Almodóvar, la serata è stata anche un modo per tornare in un luogo dove più volte il suo talento è stato premiato. Alcuni dei suoi film più celebri, a cominciare da Donne sull'orlo di una crisi di nervi e Tutto su mia madre, sono stati presentati nell'ambito del New York Film Festival, che si svolge appunto al Lincoln Center. Oltretutto il regista ha scelto proprio lo spazio esterno alla Alice Tully Hall come ambientazione di una scena importante del suo ultimo bellissimo film La stanza accanto.