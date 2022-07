Pearl: il trailer del prequel di X - A Sexy Horror Story di Ti West fuori concorso al festival di Venezia

News Cinema

Ci sarà anche Pearl, prequel di X - A Sexy Horror Story di Ti West, alla Mostra del cinema di Venezia e noi vi mostriamo il trailer.

Se avete visto e apprezzato X - A Sexy Horror Story di Ti West, forse avevate già sentito parlare dell'esistenza di un prequel, già girato dal regista, incentrato sul personaggio di Pearl, l'attempata e lasciva assassina del film, interpretata da Mia Goth. Il film si intitola appunto Pearl e lo vedremo in anteprima fuori concorso al prossimo Festival di Venezia, come annunciato stamani dal direttore Alberto Barbera, e la A24 per l'occasione ha appena diffuso il coloratissimo e intrigante trailer.

Pearl: l'origin story

Mia Goth era davvero straordinaria nel doppio ruolo ricoperto in X - A Sexy Horror Story, che rendeva omaggio ai temi e alle atmosfere degli horror anni Settanta. Ora facciamo un passo indietro e con Pearl andiamo negli anni Cinquanta, quando l'anziana assassina del film era giovane, già mentalmente disturbata, e voleva diventare una star. E il trailer, molto indovinato, fa ampio ricorso all'immaginario in technicolor del periodo. Il tutto accompagnato da una versione della celebre "I Wanna Be Loved by You" di Marilyn Monroe. Non sappiamo ancora se Pearl sia stato acquistato da una distribuzione italiana, ma è probabile che sarà così.