Peaky Blinders: The Immortal Man, una star del cast conferma che un personaggio chiave non tornerà

Una star di Peaky Blinders ha confermato che il suo personaggio non prenderà parte al film The Immortal Man.

Peaky Blinders sta per tornare sullo schermo con un film sequel intitolato The Immortal Man che rivedrà ancora una volta in prima linea Tommy Shelby, interpretato ancora una volta (forse l’ultima) da Cillian Murphy. L’attore premio Oscar è stato coinvolto ancora una volta nelle dinamiche della famiglia Shelby in una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale i cui dettagli al momento risultano segreti. Pare, però, che una star abbia confermato l’assenza di un personaggio che quindi non renderà giustizia al cliffhanger con cui si è conclusa la sesta ed ultima stagione della Serie TV. Di chi si tratta?

Peaky Blinders, una star della Serie TV conferma che non sarà nel film sequel

Il cast di Peaky Blinders: The Immortal Man coinvolgerà volti noti come quello di Cillian Murphy, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Ian Peck e Packy Lee, ma anche ben gradite novità come Barry Keoghan e Rebecca Ferguson. Alcuni, però, risultano assenti, almeno stando alle prime informazioni trapelate. Il film ha concluso da tempo le riprese e, nonostante Tom Hardy avesse già affrontato il possibile ritorno di Alfie Solomon, ad oggi la sua presenza nel cast non è stata mai confermata. Un altro personaggio apparentemente escluso dal sequel cinematografico è il villain politico Oswald Mosley interpretato da Sam Claflin. Ai microfoni di Metro UK, l’attore ha confermato che non apparirà nel film:

Non so se dovrei non dire nulla e continuare con le speculazioni... ma no, purtroppo lo condividerò. Non sono nel film, però, sono molto emozionato come fan della serie. Non conosco altri dettagli, a parte il cast e alcuni dei personaggi. Sono davvero emozionato. La speranza è che sia ancora vivo. Beh, voglio dire, Oswald Mosley è vissuto fino a 84 anni. È ancora vivo nel mondo, che faccia parte del film o meno. Ho sentito voci simili secondo cui [il film] sarebbe ambientato nel futuro. Credo che Oswald Mosley abbia iniziato a perdere popolarità e seguito durante la guerra.

L’assenza di questo rivale politico potrebbe suggerire nuove piste per il sequel di Peaky Blinders, che ad esempio potrebbe concentrarsi di più sui conflitti interni tra gli Shelby oppure introdurre nuovi rivali criminali nel caos della guerra.