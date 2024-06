Peaky Blinders, Netflix rende ufficiale il film sequel con Cillian Murphy

News Cinema

Dopo mesi di voci di corridoio, Netflix ha ufficialmente confermato la realizzazione di un film sequel su Peaky Blinders che coinvolgerà ancora una volta Cillian Murphy.

I fan di Peaky Blinders attendevano da tempo il grande annuncio da parte di Netflix e quel momento è finalmente arrivato. Il colosso dello streaming ha ufficialmente confermato la realizzazione di un film sequel che continuerà ad esplorare la storia di Tommy Shelby, naturalmente interpretato ancora una volta da Cillian Murphy. L’attore del momento, reduce dal successo mondiale di Oppenheimer che gli è valso anche un premio Oscar come migliore attore protagonista, tornerà ad interpretare il leader della famiglia Shelby in un film sequel già vociferato da tempo e finalmente confermato.

Sono trascorsi quasi due anni dal finale della Serie TV di Peaky Blinders distribuita in streaming via Netflix e il pubblico ha atteso fedelmente che il colosso streaming confermasse un film che anche a detta del creatore della serie tv era ormai cosa fatta. Il via libera ufficiale è finalmente arrivato, come precisa ComicBook. Netflix ha confermato che Peaky Blinders avrà un film sequel e non rinuncerà a Cillian Murphy, di ritorno nel suo universo di fiducia. I dettagli relativi alla trama, però, sono alquanto scarsi ad oggi, così come quelli relativi al cast. Soltanto la presenza di Cillian Murphy è stata confermata al momento. Il creatore della serie tv aveva già anticipato che il film avrebbe coinvolto l’attore premio Oscar, così come aveva suggerito la cronologia della trama ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, ai microfoni di Deadline, ha commentato la conferma di Netflix in questo modo:

Sono profondamente felice che questo film stia per concretizzarsi. Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders senza esclusioni di colpi. Peaky Blinders in piena guerra.

La produzione del film sequel dovrebbe partire entro la fine dell’anno e Murphy, oltre a figurare come protagonista, sarà anche produttore del film. Ad occuparsi della regia invece sarà Tom Harper, che del resto ha già collaborato con Peaky Blinders in passato dirigendo diversi episodi della prima stagione. Steven Knight, che ha ideato la serie televisiva, invece è al lavoro sulla sceneggiatura ed è coinvolto anche come produttore. In merito al sequel, Cillian Murphy ha raccontato a Deadline:

A quanto pare Tommy Shelby non ha finito con me. È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper nella versione cinematografica di Peaky Blinders. Questo è per i fan.