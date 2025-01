Paul Schrader: "ChatGPT può scrivere copioni originali e rifiniti", l'opinione provocatoria

News Cinema

Candidato all'Oscar, sceneggiatore di Taxi Driver, regista di American Gigolo, in sala con Oh Canada - I tradimenti con Richard Gere, Paul Schrader è un autore rinomato. E quando un autore rinomato dice che ChatGPT funziona...

Paul Schrader, recentemente autore di Oh Canada - I tradimenti, che l'ha riunito al Richard Gere che diresse in American Gigolo, è uno dei più importanti autori cinematografici americani: nomination all'Oscar, è famoso per la collaborazione con Martin Scorsese, foriera di opere come Taxi Driver. Sui social Paul, classe 1946, è seguito anche per la sua schiettezza, che spesso va contro il sentire comune o le frasi di circostanza. Da autore ma anche da professionista del cinema, ha sottoposto anche lui ChatGPT alla prova di sceneggiatura... e ne è rimasto molto soddisfatto!



Oh, Canada - I Tradimenti: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Paul Schrader con Richard Gere, Uma Thurman e Jacob Elordi - HD

Paul Schrader difende ChatGPT, per lui sceneggia benissimo

Nonostante la scrittura sia il pane di Paul Schrader, nomination all'Oscar per First Reformed - La creazione a rischio (2017) con Ethan Hawke, l'autore di American Gigolo non antepone la sua arte al pregio della franchezza. Sceneggiatore di Taxi Driver, Toro scatenato, L'ultima tentazione di Cristo e Al di là della vita per Scorsese, Schrader ultimamente ha firmato la regia di Oh Canada - I tradimenti, ancora nelle nostre sale. Già durante gli scioperi hollywoodiani del 2023, che avevano mandato sulle barricate chi recita e chi si occupa di sceneggiature, anche e non solo per il timore dell'AI, Paul aveva dichiarato: "I sindacati non temono tanto l'AI, quanto il fatto che non si venga pagati. L'Intelligenza Artificiale può generare un nuovo episodio di CSI: Vegas in pochi secondi. E sarà buono, valuterà tutti gli episodi degli ultimi vent'anni e tirerà fuori una cosa generica e contemporanea al tempo stesso." In effetti tutti gli accordi raggiunti dai sindacati con le major non hanno escluso l'uso dell'IA, sono più che altro addivenuti a compromessi economici e alla sua regolamentazione. Qualche giorno fa Paul è tornato a considerare:

SONO STUPEFATTO. Ho appena chiesto a ChatGPT un' "idea per un film di Paul Schrader". Poi di Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Harmony Korine. E poi Ingmar Bergman, Rossellini, Lang, Scorsese, Murnau, Capra, Ford, Spielberg, Lynch. Ogni idea che ChatGPT ha tirato fuori in pochi secondi era buona. E originale. E lavorata. Perché gli sceneggiatori dovrebbero stare seduti a una scrivania mesi per trovare una buona idea, quando l'IA ne può tirare fuori una in pochi secondi?