Parthenope, i video backstage, Paolo Sorrentino: "Il sacro è quello che nella vita non dimenticheremo mai"

News Cinema

Vi mostriamo tre video backstage di Parthenope di Paolo Sorrentino, adesso al cinema: il regista racconta il film, Gary Oldman e Silvio Orlando i loro personaggi.

Parthenope di Paolo Sorrentino, interpretato da Celeste Dalla Porta, è al cinema: ve ne mostriamo tre dietro le quinte, in compagnia dello stesso Sorrentino e di Gary Oldman e Silvio Orlando, rispettivamente interpreti dello scrittore John Cheever e del professor Marotta. Sono due delle presenze che la protagonista incontra nella sua vita, in un film che ha - come Sorrentino spiega - lo scorrere del tempo al centro della sua ragion d'essere. Anzi, per il regista è uno degli argomenti più interessanti in assoluto per un racconto, costruito sul personaggio di una ragazza nata in circostanze fortunate, e anche per questo in grado di abbracciare l'esistenza con una particolare libertà.



Parthenope: Dietro le Quinte del Film di Paolo Sorrentino - HD

John Cheever (1912-1982) è uno scrittore americano realmente esistito, la cui opera più famosa è "Falconer" (1977): Parthenope lo incontra quando è in crisi, e Gary Oldman, entusiasta all'idea di lavorare col regista, specifica che questa è la "versione di Sorrentino" di quella persona, non c'è insomma una reale volontà biografica. Gary ha una metaforma molto poetica per l'incontro tra i due personaggi.



Parthenope: con Gary Oldman dietro le Quinte del Film di Paolo Sorrentino - HD