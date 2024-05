Parthenope di Paolo Sorrentino arriverà al cinema in Italia con la neonata PiperFilm

News Cinema

PiperFilm: nasce un nuovo modello di produzione e distribuzione cinematografica che porterà nelle sale italiane Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

PiperFilm nasce dalla determinazione e dall'esperienza di alcuni dei maggiori professionisti del settore, che insieme stanno costruendo un nuovo modello di business, grazie alla partnership con i più grandi player del mercato italiano e internazionale. Massimiliano Orfei assumerà la Presidenza della nuova media company indipendente di cinema italiano, che vede Luisa Borella come COO insieme ad una squadra di grandi professionisti che sarà annunciata nelle prossime settimane. La mission della nuova distribuzione sarà di essere costantemente in ascolto delle necessità dell'industria e del pubblico di cinema italiano, che negli ultimi anni richiedono sempre più frequentemente un modello di distribuzione "tailor-made", cucito su misura del singolo progetto. Un punto di vista agile e indipendente, in grado di interpretare e costruire strategie di marketing e distribuzione basate su best practices internazionali. Con questo approccio, il primo film in listino sarà Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino, in concorso alla 77° edizione del Festival di Cannes, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane in autunno.

L'identità di PiperFilm si basa su un network di partner tra i più grandi player del mercato nazionale e internazionale, sia di produzione che di diffusione dei contenuti, che le consentiranno di affrontare questa sfida con grande solidità garantendo un immediato posizionamento sul mercato.

I film di PiperFilm seguiranno una filiera distributiva solida e totalmente innovativa: il Dipartimento Sales di Warner Bros. Entertainment Italia curerà la distribuzione operativa nelle sale cinematografiche; Netflix avrà la prima finestra post-theatrical in esclusiva. Questo percorso garantirà ai film targati PiperFilm di arrivare a tutto il pubblico cinematografico italiano. Nello stesso tempo, PiperFilm curerà anche la distribuzione dei suoi film in tutti i mercati e festival internazionali.

Foto di Gianni Fiorito