Paris, Texas: il trailer del capolavoro di Wim Wenders restaurato in 4K

Compie quarant'anni il celebre film del regista tedesco interpretato da Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski e Dean Stockwell che vinse la Palma d'oro a Cannes nel 1984.

Tornato a livelli cinematografici altissimi con il suo ultimo film di finzione, Perfect Days, il tedesco Wim Wenders vede anche quest'anno festeggiare il quarantesimo compleanno di uno dei suoi capolavori assoluti, Paris, Texas, Palma d'oro al Festival di Cannes del 1984. E in occasione di questo quarantennale, anche Paris, Texas, come di recente molti altri film di Wenders, è stato restaurato in 4K.

Paris, Texas è un ritratto struggente dell'America e delle sue solitudini, un film che riflette sulla redenzione e sulle possibilità di ricominciare, offrendo al pubblico un'esperienza cinematografica emozionante e profonda. Il film racconta la storia di Travis Henderson (interpretato da Harry Dean Stanton), un uomo che, dopo essere scomparso per quattro anni, riappare improvvisamente nel deserto texano. Muto e disorientato, Travis viene rintracciato dal fratello Walt (Dean Stockwell), che lo aiuta a reinserirsi nella società e a ritrovare suo figlio Hunter. Il film segue il viaggio di Travis e Hunter, mentre attraversano il Texas alla ricerca della madre del ragazzo, Jane (Nastassja Kinski).

Fotografato da Robby Müller e con una memorabile colonna sonora composta da Ry Cooder, Paris, Texas è figlio della collaborazione di Wenders con con lo scrittore e drammaturgo Sam Shepard, autore della sceneggiatura, che aggiunge una dimensione umana e autentica alla narrazione, arricchendo i personaggi di introspezione e vulnerabilità.

Ecco la trama ufficiale e il trailer della versione restaurata in 4K di Paris, Texas.

Il pioniere del nuovo cinema tedesco Wim Wenders posa il suo sguardo acuto sul paesaggio nel sud-ovest americano in Paris, Texas, uno studio sui personaggi profondo e toccante, scritto dal drammaturgo premio Pulitzer Sam Shepard. Paris, Texas segue il misterioso, quasi muto Travis (un magnifico Harry Dean Stanton, il cui viso è un un paesaggio a sé stante) mentre cerca di riallacciare i rapporti con il figlio piccolo, che vive con il fratello (Dean Stockwell) a Los Angeles, e con la moglie scomparsa (Nastassja Kinski). A partire da questa semplice impostazione, Wenders e Shepard realizzano una potente dichiarazione sui codici della mascolinità e sul mito della famiglia americana, nonché una squisita esplorazione visiva di un mondo vasto e fatiscente fatto di canyon e neon.