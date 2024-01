Pare parecchio Parigi: Pieraccioni e la storia vera diventata un tenero road movie

News Cinema

Il nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni si intitola Pare parecchio Parigi e mette in primo piano una famiglia in viaggio. Nel cast ci sono anche Chiara Francini, Nino Frassica e Giulia Bevilacqua e la commedia debutta in sala il 18 gennaio.

La frase Pare parecchio Parigi, che nella sua metrica così musicale ci ricorda il latino che studiavamo più o meno volentieri al liceo, è il titolo del nuovo film di Leonardo Pieraccioni, una commedia diversa dalle sue precedenti che affronta il tema della famiglia e di quei legami interrotti che sarebbe bene riallacciare per non avere rimpianti e rimorsi quando, per esempio, i genitori non ci saranno più. Nel film Pieraccioni è anche uno dei protagonisti, e cioè un uomo di nome Bernardo Canestraci che, insieme alle sorelle Ivana (Giulia Bevilacqua) e Giovanna (Chiara Francini), esaudisce il desiderio del padre malato di fare un viaggetto di famiglia a Parigi. Purtroppo il medico non dà ai Canestraci il permesso di allontanarsi da Sesto Fiorentino, e allora i tre fratelli affittano un camper e, fingendo di partire alla volta della capitale della Francia, vanno in lungo e in largo per il maneggio che è proprietà di Bernardo. L'anziano genitore, che è praticamente cieco, si lascia scarrozzare e sembra non accorgersi dell'inganno, contento di trascorrere il tempo che gli resta insieme agli adorati figlioli.

Pare parecchio Parigi conquisterà le sale giovedì 18 gennaio distribuito da 01 Distribution. Accanto al regista, a Chiara Francini e a Giulia Bevilacqua recitano Massimo Ceccherini, Gianni D'Addario, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini e, nel ruolo del papà di Bernardo, Giovanna e Ivana, un Nino Frassica invecchiato di oltre 10 anni. Il film è stato presentato oggi alla stampa e Leonardo Pieraccioni ha raccontato, prima di tutto, che la vicenda narrata non è frutto della sua fantasia. È accaduta per davvero, e per il comico fiorentino era arrivato il momento di trasformarla in immagini: "Quando, quasi trent'anni fa, ho cominciato a scrivere insieme a Giovanni Veronesi il mio primo film, I laureati, avevo 29 anni e mi sono detto: 'Iniziamo a raccontare le paturnie di un quasi uomo, un trentenne che in qualche modo si dichiara fuori corso nella vita’. Poi ho parlato dei quarant'anni e mi sono lanciato in una serie di bellissime storie d'amore. Dopodiché, a cinquant'anni, ho voluto dire che queste relazioni sentimentali che si erano chiuse con un punto interrogativo non erano state foriere di grande felicità - ad esempio in Se son rose mia figlia alzava il ditino e mi diceva: 'Sei stato un babbo che poteva dare di più'. Adesso, alla soglia dei quasi sessant'anni, ho voluto mettere al centro di tutto la famiglia, con quelle acredini che ogni tanto diventano davvero troppo ingombranti e invece potrebbero scomparire nel giro di 12 ore, come accade nel mio film e come è successo nella realtà. La storia che è alla base di Pare Parecchio Parigi era in un file chiamato Soggetti arditi e mi è stata raccontata diverso tempo fa da un amico. C'erano due fratelli che erano stati redarguiti dal loro babbo, che aveva detto: 'Non siamo stati una grande famiglia. Voi non vi vedete da parecchio e sono 15 anni che continuiamo a dire: 'Andiamo tutti a Parigi'. I fratelli si sono guardati negli occhi, hanno messo il padre, che era cieco e stava per morire, in una roulotte e, come i personaggi del film, hanno simulato un viaggio a Parigi. Il padre era felicissimo, e quando i figli hanno cominciato a vedere le lucine di Pisa in lontananza, ha sorriso e ha esclamato: 'Parigi è bellissima!'. Era una storia così tenera che mi è venuta voglia di dedicarle un film".

Pieraccioni ha quindi spiegato che i famosi due fratelli gli hanno chiesto di non svelare i loro nomi, dal momento che i loro parenti erano arrabbiatissimi perché pensavano che il viaggio avesse dato il colpo di grazia al povero vecchio, che tuttavia era sicuramente morto felice. Il regista ha rispettato la loro volontà, e anche per questo la storia della famiglia Canestraci si prende più di una licenza poetica: "All’inizio il film si intitolava Parigi in Giardino e mettevamo addirittura il camper su un grande tapis roulant, ma lo abbiamo tolto. Ci interessava essere credibili, e non so se lo siamo stati, ma io mi sono emozionato quando ho visto Pare parecchio Parigi, e sapete perché? Perché è la prima volta che lascio indietro il cabaret. Io sono attaccato al giullarismo, vorrei sempre fare film che fanno ridere gli spettatori dall'inizio alla fine, cosa che, onestamente, non è semplice. La verità è che ho paura del sentimento, dei sentimentalismi, dei rapporti umani. Qui mi sono un po’ lasciato andare e ho capito che i comici hanno tutti i colori, al contrario degli attori drammatici che a volte non riescono a far ridere.

Qualcuno ha domandato a Leonardo Pieraccioni di dire la sua sulla "crisi della commedia" che caratterizza già da qualche tempo il cinema italiano: "Di film comici ne abbiamo fatti tanti e credo che il pubblico si sia disaffezionato perché le finestre fra un'uscita in sala e la successiva uscita su piattaforma cono brevissime. Ecco perché stavolta ho pensato: Partiamo da un soggetto dove a fare la parte del leone non è solo la commedia. Dopodiché ho scelto di farmi aiutare a scrivere la sceneggiatura da Alessandro Riccio, che è un attore molto bravo di Firenze, un commediografo che non ha mai visto un mio film. Gli ho detto: 'Sei perfetto per aiutarmi con il copione di Pare parecchio Parigi, perché insieme possiamo dare alla nostra storia dei toni diversi da quelli che, lavorando insieme da una vita, scegliamo per i nostri film Filippo Bologna, Giovanni Veronesi e io. Riccio ha lottato per convincermi a fare delle cose, e sono contento di aver ceduto. Poi è chiaro che ci sono alcune battute classiche da cinema comico, però pensate che una persona mi ha detto: 'È un film bellissimo, non sembra neanche tuo'. Pensava di farmi un complimento, e io l'ho preso come tale'.

I film di Pieraccioni che il pubblico ricorda in particolar modo sono I laureati e Il ciclone e sono ancora in molti coloro che gli chiedono di fare un sequel del primo. Il buon Leonardo non esclude l'ipotesi di un seguito: "È chiaro che quando dico: 'Oddio, I laureati, sono passati 30 anni, chissà hanno fatto', significa che, qualora ci dovesse mai venire un’idea per raccontare di nuovo quei personaggi, non sarebbe male fare un nuovo film. Nel primo i protagonisti avevano 29 anni, dovevano prendere una posizione nella vita e sentivano che sarebbe stata una responsabilità eccezionale. Adesso che siamo tutti vicini alla pensione, potrebbe essere curioso farsi venire in mente qualcosa, ma intanto vediamo come va Pare parecchio Parigi”.

Leonardo Pieraccioni, che per il film ha ricevuto i complimenti della figlia ed era convinto che, se non lo avesse girato, se ne sarebbe pentito per sempre, è un comico, un attore e un regista di successo, ma non è ossessionato dalla popolarità e dai riconoscimenti: "È importante avere una sala piena, per l'amor di Dio, è importante per chi ci ha creduto, per i finanziatori, per la promozione, per la distribuzione. È importantissimo, però devo ammettere che quando Il ciclone ha sbancato il botteghino, mi sono anche un po’ impaurito, e ho detto: 'Oddio, ma che ho fatto? Ho fatto forse qualcosa che non sono io?'. Se me lo sono chiesto è perché di solito quando hai un risultato così eccezionale, ti domandi se non sia stato un caso. Lo dico da sempre: 'Faccio i film che voglio vedere'. Tanti li hanno guardati e amati, altri magari hanno avuto un esito più modesto, ma non sarò mai uno di quelli che dicono: 'Bisogna smettere finché la luce è accesa, bisogna smettere finché il pubblico è in sala: io smetto se mi fanno smettere, il che vuol dire che non farò più film quando Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro mi diranno: 'Basta, ora basta, è chiaro?'. Ma finché ci sono, il mercoledì pomeriggio, tre pensionati in sala, io non mi fermo, perché chi nasce per fare oplà, deve fare oplà. Tra il tour che ho fatto con Giorgio Panariello e Carlo Conti, in cui abbiamo raggiunto 380.000 spettatori in 71 date, e una serata a Campiglia Marittima durante la quale il mio manager dell'epoca mi ha detto che c'erano sei paganti e io ho voluto ugualmente andare in scena, preferisco di gran lunga la serata a Campiglia Marittima. Il mio manager mi ha detto: 'Andiamo via', ma gli ho risposto: 'Eh no, questo è un momento che forse ricorderò in una conferenza stampa di un film, raccontando che è stata la più bella serata della mia vita', con questi sei che tra l'altro si erano sparpagliati tra le file di poltrone. Dissi loro: 'Se non altro, mettetevi tutti e sei insieme, noi stasera diventiamo parenti'. Per me, un applauso di 7000 persone e un applauso di 6 sono davvero uguali.