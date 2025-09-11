ParaNorman torna al cinema per Halloween, con un nuovo cortometraggio sequel

News Cinema

ParaNorman, divertente fiaba animata in stop-motion della Laika, tornerà brevemente in sala in una versione rimasterizzata (anche in 3D), dal 23 al 26 ottobre, accompagnato da un nuovo cortometraggio che funge da piccolo sequel.

Non sarà mai popolare come Coraline e la porta magica (la cui recente riedizione ha fruttato una cifra record di 56 milioni di dollari), ma ParaNorman è un altro lavoro in stop-motion della Laika in grado di stupire e divertire: Nexo Digital lo riporta in sala in versione rimasterizzata anche in 3D, in un'uscita evento dal 23 al 26 ottobre, in tempo per Halloween, perfettamente incarnato dall'atmosfera della spiritosa e dolcemente grottesca avventura. Per l'occasione, vi sarà abbinato un cortometraggio in CGI che funge da minisequel, scritto dallo stesso coautore dell'opera originale. Nel 2013 ParaNorman fu candidato all'Oscar come miglior film di animazione.



ParaNorman, una riedizione arricchita da un minisequel inedito

ParaNorman è una commedia horror nera, realizzata con l'antichissima tecnica della stop-motion: si tratta dell'animazione a passo uno di pupazzi, in piccoli set reali, per chi non avesse dimestichezza coi lavori della stessa Laika o di illustri concorrenti (leggasi Aardman). Vi si racconta di Norman, non proprio un ragazzino normale, perché è in grado di parlare con i morti: questa magica capacità lo renderà un importante baluardo per osteggiare una maledizione in procinto di travolgere la sua cittadina di Blithe Hollow. David Burke, responsabile marketing della Laika, accompagna questa riedizione con una considerazione: "Oggi l’horror è diventato un rituale condiviso anche in famiglia, e ParaNorman si trova esattamente all’incrocio tra l’atmosfera da brivido e una storia dal significato profondo. È il perfetto 'starter horror', un modo per avvicinarsi al genere con una storia tanto profonda quanto spaventosa."

Il festeggiamento non passa solo dalla rimasterizzazione (in 2D o 3D), ma anche da un contenuto inedito, realizzato però in CGI: il cortometraggio Paranorman: The Thrifting diretto da Thibault LeClercq e scritto dal Chris Butler che già cofirmò con Sam Fell il film originale. Il corto prevede la partecipazione al doppiaggio originale del Finn Wolfhard di Stranger Things, accanto alla riconfermata Anna Kendrick nel ruolo di Courtney.

La riedizione di ParaNorman inaugura i festeggiamenti per i 20 anni dello studio Laika, l'azienda che ci ha dato opere animate preziose come La sposa cadavere, Coraline, Boxtrolls e Kubo e la spada magica. Sempre Butler come sceneggiatore ha in cantiere Wildwood, in uscita nel 2026, un film che segna il ritorno alla regia di animazione da parte del cofondatore Travis Knight (impegnato al momento con l'adattamento cinematografico dei Masters of the Universe).