PAPmusic - Animation for Fashion, romanticismo, comicità e musica nel mondo della moda, in arrivo al cinema

In sala dal 26 settembre un film d'animazione CGI tutto italiano diretto da LeiKiè, PAPmusic – Animation for Fashion arriva nei cinema dopo una presentazione veneziana insieme a un composito cast di doppiatori, da Luca Ward a Rudy Zerbi, da Tamarà Donà a Jake La Furia.

Una storia matta, all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Un’animazione al servizio di personaggi istrionici in un mondo della moda mai visto in chiave così originale. Sono tutti al servizio di PAP MUSIC Animation For Fashion, il racconto di un mondo colorato pronto a uscire nei cinema dal 26 settembre, la produzione e distribuzione di Not Just Music Srl è pronta a conquistare il pubblico con la sua combinazione di moda, design e musica, con una spolverata di patrimonio artistico italiano e comicità. Un film d’animazione diretto da Leikiè realizzato con la tecnica CGI.

A prestare la voce ai protagonisti del film ci sono alcuni tra i talent più celebri del panorama artistico italiano, tra questi Luca Ward (doppiatore di Il Gladiatore, James Bond) nel ruolo di Giuseppe, CEO dell’azienda, Rudy Zerbi (talent scout, produttore discografico, DJ e conduttore TV) Voce Narrante del film, Marco Mazzoli (attore, conduttore radiofonico e televisivo noto per Lo Zoo di 105) nel ruolo di LUI, LeiKiè, regista del film, nel ruolo di LEI, Jake La Furia (rapper del gruppo Club Dogo e giudice di X Factor) nel ruolo di Max, export manager e miglior amico di LUI, e Tamara Donà (attrice e conduttrice televisiva) voce di Mamita, receptionist dell’azienda e figura sensitiva e misteriosa.

Un mondo della moda made in Italy raccontato con ironia, rappresentando gli amori intriganti e le divertenti dinamiche aziendali di una giovane casa di moda. Come dice la regista, “PAPmusic è un invito a ridere, giocare, divertirsi, amare, escogitare soluzioni e a sfidare gli obiettivi della vita con positività. Racconta le sfide che si affrontano nel campo della moda. Lo fa divertendosi, narrando storie, intrighi amorosi, momenti didattici e creativi. La narrativa, i personaggi, i colpi di scena, le scenografie e il design si amalgamano con le musiche e le canzoni che creo. PAPmusic e’ un invito ad entrare in un mondo visionario buffo e divertente che nutre con gioia, colori e musica, l’anima bambina che c’è in ognuno di noi. E se ognuno di noi quell’anima bambina non la riesce a trovare, potrebbe essere un’idea andare a cercarla in PAPmusic. Il titolo prende ispirazione dalla Pop Music, dalla Pop Art e dal Prêt-à-Porter il cui acronimo è P’AP.

PAPmusic - Animation for Fashion: una Comedy multimediale romantica e musicale

