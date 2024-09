PAPMusic – Animation for Fashion: presentato a Venezia il film d'animazione diretto da LeiKiè

News Cinema

In arrivo nelle sale il 26 settembre, è stato presentato a Venezia nella cornice di Villa Il nidiolo, sede di ComingSoon al festival, il film d'animazione PAPMusic – Animation for Fashion. Ne abbiamo parlato con la regista LeiKiè e con uno dei doppiatori, Rudy Zerbi.

In una frizzante giornata di pioggia e leggerezza, in un Lido di Venezia alle prese con un Festival dai toni molto cupi, si è tenuta una presentazione con festa di un film d’animazione pieno di colori e divertimento, PAPMusic – Animation for Fashion, primo lungometraggio 3D in full CGI firmato dalla casa di produzione indipendente e autonoma Not Just Music, scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè, in uscita nelle sale il 26 settembre, Not Just Music ha scaldato l’atmosfera con una festa esclusiva a Villa Il Nidiolo, una delle location più suggestive del Lido.

La storia del film racconta di una nuova casa di moda italiana PAPmusic, insieme al suo giovane team eclettico e divertente, lancia una nuova collezione moda. Amori, contrasti caratteriali e dinamiche lavorative si intrecciano continuamente, sostenute da ritmo incalzante e divertente, con numerosi colpi di scena. Al centro della storia c'è il rapporto amoroso ma sempre conflittuale tra LUI e LEI che sono rispettivamente il direttore commerciale e la stilista dell’azienda. Episodi divertenti, intrecci amorosi, dinamiche lavorative e tanta musica accompagnano una narrativa giovane e serrata, catalizzando la visione del film dall’inizio alla fine

L’evento ha richiamato numerosi ospiti tra professionisti del settore, celebrities, giornalisti, fotografi, appassionati di cinema e naturalmente i protagonisti ideatori e realizzatori del progetto. Ospiti d’onore, sono intervenuti all’evento alcuni dei doppiatori del film, insieme alla stessa regista del film Leikiè, che ha prestato la sua voce a diversi personaggi del film. L’abbiamo incontrata e ci ha raccontata come è nata questa divertente sfida.

“Mi sono divertita a raccontare della gioia di vivere, essendo un po’ folli, con le proprie debolezze. I punti forti ma anche quelli deboli di ogni personaggio. È una storia che è arrivata in maniera naturale, sorprendendomi. Io vengo dal teatro, ma a un certo punto della mia vita mi sono trovata a lavorare per una casualità nel mondo della moda. È diventato un lavoro, ma il mio mondo interiore teatrale ne ha risentito e spontaneamente ho iniziato a scrivere canzoni. Poi, facendo un video musicale intitolato Baciamo Ba…, rimasto nel cassetto per anni, con tante grafiche, una storia d’amore e set diversi, ho cominciato a credere di poter realizzare un progetto multimediale. Un connubio fra musica e narrazione. Ho iniziato a pensarci, includendo anche il mondo della moda. A lungo termine vedevo un film animato, e andando in vacanza mi sono divertita a scrivere un soggetto. Mentre lo scrivevo uscivano tutti i personaggi principali. Al ritorno ho completato il soggetto con le grafiche. È uscito fuori il mondo della moda, ma non me lo immaginavo. I personaggi che non potevo recitare in teatro, li ho recitati dentro di me. Mi dicevano che non lasciavo andare, poi poco tempo fa, ora che stiamo per uscire, ho capito cosa intendessero. Mi sono commossa, è stato forte, mi sono lasciata andare senza giudicarmi, facendo un bel pianto”.

Ma quali sono le differenze fra il mondo della moda e il teatro, la prima grande passione di Leikiè? “Il teatro è poter mettere una maschera per interpretare un personaggio, entrare nelle sue viscere comprendendo perché reagisce in quella maniera. È una cosa meravigliosa, ti fa vivere in parallelo in quel momento la vita di un’altra persona. Ti porta alla comprensione anche dell’altro. Le maschere nella vita ci troviamo a metterle e a toglierle, ci giudichiamo. Nel mondo della moda, come in tutti settori. Quando ce le togliamo e riveliamo noi stessi è il momento più bello, comunichiamo con gli altri, conosciamo la nostra anima e possiamo espanderla insieme agli altri”.

Ma la grande novità per la regista è stato il lavoro con chi doveva dare la voce a quei personaggi da lei tanto amati, i doppiatori. “È stato divertentissimo”, ci ha detto. “Siamo riusciti a metterci in contatto con super doppiatori, da Luca Ward a Rudy Zerbi, da Marco Mazzoli a Jake La Furia e Fernando Proce, Sergio Sylvestre, Regina, Ginta, Tamara Donà, e tanti altri. Abbiamo anche reclutato persone del mondo della moda come Marco de Lucia, l’hairstylist Mauro Situra. Abbiamo giocato molto e la cosa bellissima è che ci siamo divertiti e loro li hanno interpretati meravigliosamente, dandogli vita. Questo mi ha emozionato tantissimo, ogni momento bello in cui usciva il personaggio perfetto andavo in cabina da loro e li abbracciavo. Poi oltre al doppiaggio c’è stata la parte produttiva, che abbiamo portato avanti totalmente made in Italy, in ogni fase, tutto da soli. Già pensare che l’abbiamo terminato mi sembra incredibile. La produzione è durata dieci anni. Abbiamo iniziato in cinque persone, ora siamo una trentina”.

A proposito di doppiatori, un ruolo importante è recitato da Rudy Zerbi, dalla radio al doppiaggio. “È stato molto difficile”, ci ha detto a Venezia. “Un conto è raccontare, un altro è narrare seguendo dei tempi, all’interno di uno schema, il che non è esattamente il mio. Non ho mai fatto doppiaggio. Mi sono reso conto di quanto sia un mestiere difficile. È stato molto divertente, ho avuto la fortuna di essere stato lasciato libero. Ti confesso che in passato, non l’ho mai detto a nessuno, ho fatto un provino per un’animazione importante. Ma mi sono auto bocciato dopo pochi secondi, perché mi sono reso conto dei miei limiti enormi, dalla dizione allo stare nei tempi. Qua mi sono divertito perché ho potuto essere me stesso, ero più libero. Poi questo film è completamente folle, coraggioso e quasi sperimentale. Con una mentalità e uno spirito molto poco italiano. È un sogno per tutti quelli che lavorano con la voce hanno. Il cartone animato è speciale, sono un grande appassionato. È stato un bel modo di mettermi alla prova”.