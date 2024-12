Papa Francesco: arriva al cinema il film tratto dalla prima autobiografia

News Cinema

La casa editrice HarperCollins Italia ha annunciato che i diritti di trasposizione audiovisiva della prima autobiografia di Papa Francesco, LIFE. La mia storia nella Storia, sono stati opzionati dalla casa di produzione e distribuzione Lucky Red, guidata da Andrea Occhipinti.

Nel libro LIFE. La mia storia nella Storia, pubblicato in Italia da HarperCollins a marzo 2024, Papa Francesco racconta la storia della sua vita attraverso gli eventi che hanno segnato l’umanità —dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1939 quando lui aveva quasi tre anni, fino ai giorni nostri.

La voce del Papa, con le sue personalissime memorie, si alterna a quella di un narratore – Fabio Marchese Ragona – che in ogni capitolo ricostruisce lo scenario storico in cui si inseriscono.

Il volume, concepito con HarperCollins Italia, è stato nel 2024 un progetto globale, pubblicato in Francia, Germania, Spagna, Messico, Argentina, Brasile e gli altri Paesi del Sud America, Polonia, Portogallo, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Olanda, Croazia, Vietnam, Indonesia ed è in corso di traduzione in Repubblica Ceca, Kerala (india), Corea, Slovenia e Slovacchia.

“Sono molto contento per questa bella iniziativa - ha commentato Sua Santità Papa Francesco - Il linguaggio del cinema, che è una vera forma di poesia, può aiutare a riflettere con maggiore immediatezza su molte tematiche e, nel caso di questa opera, potrà contribuire certamente a porre l’attenzione sul tema del ricordo e della memoria, un tema molto importante soprattutto in questi tempi di guerra. Da bambino, grazie alla mamma e al papà, mi sono avvicinato al mondo della cinematografia e ho trovato, in alcuni film, delle vere catechesi d’umanità. Sono perciò grato a chi lavorerà a questo progetto, perché farà un’opera di evangelizzazione”.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Life. La mia storia nella Storia, pubblicato in Italia a marzo 2024 e diventato in pochi mesi un progetto editoriale di respiro internazionale, diventerà un film realizzato da una delle più importanti case di produzione e distribuzione cinematografica come Lucky Red, di Andrea Occhipinti - dichiara Laura Donnini, Amministratore Delegato di HarperCollins Italia - Il film, proprio come il libro, raccoglierà le memorie più intime e personali di Papa Francesco e contribuirà alla diffusione della sua autentica storia personale”.

LIFE è uno dei progetti di cui HarperCollins Italia va più fiera. Non solo perché la nostra casa editrice per la prima volta ha ideato e guidato un progetto editoriale internazionale, ma perché possiamo affermare con orgoglio di essere stati i primi a pubblicare l’autobiografia di Papa Francesco.”

“Lucky Red nasce nel segno del grande cinema, delle grandi storie e dei grandi autori e l'idea di realizzare un film sulla vita di Papa Francesco è una sfida che ci entusiasma - dichiara Andrea Occhipinti, Fondatore e Ceo di Lucky Red.

Sono grato al Pontefice per la fiducia e per aver accolto positivamente il nostro proposito di fare un film tratto dalla sua autobiografia, che vogliamo realizzare quanto prima.

Sono molto felice di condividere il percorso con la prestigiosa casa editrice HarperCollins"