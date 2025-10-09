Paolo Bonacelli è morto, il Leonardo da Vinci di "Non ci resta che Piangere" aveva 88 anni

News Cinema

Si è spento a Roma Paolo Bonacelli, volto noto di cinema, teatro e televisione. L'attore aveva 88 anni e, nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato con Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Lutto nel mondo del cinema italiano. Nella serata di mercoledì 8 ottobre, all’ospedale San Filippo Neri di Roma, è morto Paolo Bonacelli, volto noto del grande e piccolo schermo. L'attore aveva 88 anni e la tragica notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla moglie, Cecilia Zingaro. Nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana (Viterbo), ha iniziato la sua carriera artistica negli Anni Sessanta, ma è negli Anni Settanta che si è affermato come protagonista del cinema nostrano.

Paolo Bonacelli, vita e carriera dell'attore: lavorò con Roberto Benigni e Massimo Troisi

Ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Pier Paolo Pasolini, con Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975). Indimenticabili i ruoli comici che gli hanno regalato fama in tutto il Paese, in Johnny Stecchino (1991) e Non ci resta che piangere (1984). Nel celebre film di Roberto Benigni, che vede il protagonista vittima di un inaspettato scambio di identità con un mafioso, Bonacelli ha interpretato l'avvocato D'Agata, tragicamente divertente nel suo racconto delle 'tre piaghe' di Palermo e la cura 'sui generis' per il diabete. Il film ha avuto un enorme successo e Bonacelli ha anche ricevuto il Premio Nastro d'Argento e il Ciak d'Oro per il miglior attore non protagonista.

Quanto al film cult di e con Roberto Benigni e Massimo Troisi, l'attore ha prestato il volto ad un esilarante Leonardo Da Vinci. Mario e Saverio, viaggiando nel tempo, si imbattono infatti nel leggendario artista, che tuttavia non sembra geniale e brillante come la Storia lo descrive. Eppure, alla fine del film, regalerà un colpo di scena travolgente. Tra le collaborazioni più prestigiose di Paolo Bonacelli, è doveroso citare quelle con Mario Monicelli, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni e Liliana Cavani. Non sono mancate incursioni nel cinema internazionale, come in Fuga di Mezzanotre (1978) di Alan Parker. La sua ultima apparizione, nel ruolo del prete di Alcamo, è stata nel recentissimo In the Hand of Dante di Julian Schnabel, presentato fuori concorso a Venezia 2025. Il cast del film include Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler e Jason Momoa.

Il mondo dell'arte sentirà molto la mancanza di Paolo Bonacelli, che nel 2008 ha ricevuto anche il Premio Gassman alla carriera. Rimarrà nell'affettuosa memoria dei cinefili come un interprete versatile e talentuoso, in grado di divertire e di dar vita a ruoli intensi, calandosi con devozione e precisione in ogni personaggio.