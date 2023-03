Pantafa con Kasia Smutniak, in anteprima esclusiva il poster ufficiale dell'horror italiano

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il poster ufficiale di Pantafa con Kasia Smutniak, un horror italiano di Emanuele Scaringi: tra paralisi ipnagogiche e inquietanti paesini di montagna...Il film sarà al cinema dal 30 marzo con Fandango.

Pantafa è il titolo dell'horror italiano interpretato da Kasia Smutniak e diretto da Emanuele Scaringi, al cinema dal 30 marzo: vi mostriamo in esclusiva il poster ufficiale di questo film che rilegge un disturbo reale, la paralisi ipnagogica, attraverso un personaggio del folklore italiano, in una miscela originale.





Pantafa, la trama dell'horror con Kasia Smutniak

In Pantafa, Marta (Kasia Smutniak) decide di trasferirsi con sua figlia Nina nel paese di montagna di Malanotte. La piccola soffre di paralisi ipnagogiche, cioè - come spiega il regista Emanuele Scaringi nel pressbook - "l’incapacità di muoversi quando ci si risveglia durante la fase REM, nella quale avvengono i sogni e il corpo è paralizzato per impedire il loro attuamento nella realtà." Un senso di soffocamento che non migliora in Nina, nonostante il trasloco per respirare un'aria diversa da quella di città, e nel paese tra l'altro sembrano mancare altri bambini. La figura spettrale e inquietante, che secondo Nina le toglie il respiro sedendogli sul petto, è solo frutto della sua immaginazione attivata dal disturbo... o esiste davvero? Quale sarà la cosa più giusta per Marta? Come potrà aiutare sua figlia?

Emanuele Scaringi è alla sua opera seconda, dopo La profezia dell'armadillo da Zerocalcare. La sceneggiatura di Pantafa è stata scritta da Scaringi stesso con Tiziana Triana e Vanessa Picciarelli. Nel cast ci sono anche Giuseppe Cederna, Betti Pedrazzi, Greta Santi, Mario Sgueglia, Mauro Marinoe Francesco Colella.