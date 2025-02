Paddington vittima di un cyberattacco, non in Perù ma in Inghilterra

News Cinema

Mentre Paddington in Perù è nei nostri cinema, l'inglese The Agency, che gestisce la proprietà intellettuale dell'orso Paddington creato da Michael Bond, ha comunicato di essere stata vittima di un ransomware dopo un cyberattacco. Si è rifiutata di pagare.

Paddington in Perù è in sala dal 20 febbraio, ma mentre il pubblico riabbraccia l'orsetto al cinema, qualcun altro lo ha messo sotto scacco sulla rete: il Sun ci fa sapere che The Agency, agenzia che gestisce tutti i diritti del personaggio creato dal compianto Michael Bond, ha comunicato un attacco hacker al suo database, comprensivo di un riscatto che si è rifiutata di pagare, rivolgendosi alla polizia britannica. Cosa potrebbe comportare?



Paddington in Perù: Un Nuovo Trailer in Italiano di Paddington 3 - HD

L'agenzia di Paddington sotto ricatto da parte di hacker

Nell'ultimo decennio l'orso Paddington ha guadagnato una popolarità che l'ha proiettato al di fuori della fama in suolo britannico: il film Paddington in Perù di Dougal Wilson è il terzo di un'apprezzata serie in tecnica mista, arrivando dopo Paddington (2014) e Paddington 2 (2017), entrambi diretti da Paul King e con un incasso mondiale rispettivamente di 326.090.000 e 290.100.000 dollari (fonte Boxofficemojo). Contemporaneamente prosegue una delicata serie tv per i più piccoli, Le avventure di Paddington (partita nel 2019), ulteriore volano alla canonica sequenza di volumi scritti da Michael Bond, tredici dal 1958 al 1979. Scomparso nel 2017, Bond ha affidato i diritti e la gestione dei suoi personaggi a The Agency, che nel giorno di San Valentino ha subito un attacco da parte di hacker (si ritiene russi), comprensivo di ransomware: nonostante si minacci la pubblicazione di documentazione riservata, The Agency ha deciso di rischiare e non pagare, affidandosi all'unità della Polizia Metropolitana di Londra specializzata in reati informatici. Gli hacker potrebbero essere entrati in possesso di informazioni produttive riguardanti i nuovi ventilati progetti per l'orso incarnazione del garbo: un quarto film già confermato da StudioCanal, una nuova serie tv e addirittura un musical teatrale. Apprezziamo il coraggio di The Agency, che evidentemente non ritiene di avere nulla da nascondere, a parte il necessario panino nel cappello, s'intende (ma non è davvero nascosto: è per comodità). Leggi anche Paddington in Perù, la nostra recensione del divertente Paddington 3