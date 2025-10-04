Ozzy: No Escape From Now: il commovente racconto di un uomo in lotta contro la malattia, all'inseguimento della musica

News Cinema

Debutta in esclusiva martedì 7 ottobre in streaming su Paramount+ un documentario che non avrebbe dovuto essere postumo e che racconta gli ultimi sei, difficili anni di vita di una leggenda del rock, straordinario performer in lotta contro il Parkinson e un corpo a pezzi, fino all'esibizione già leggendaria del suo concerto d'addio.

Nei suoi primissimi minuti, quando il povero Ozzy inizia a lamentarsi che non può mangiare più niente, e poi collassa addormentato sul divano di fronte a un true crime, finendo col parlare nel sonno, Ozzy: No Escape From Now sembra un po’ la versione geriatrica di The Osbournes, e da un lato ti viene un po’ da sorridere e dall’altro, specie quando - e avviene abbastanza in fretta - si entra nel dettaglio dei vari, seri, problemi di salute di Ozzy, storci un po’ il naso.

Perché The Osbournes, lo show nato nel 2002 dalla fucina creativa di MTV e andato avanti per quattro stagioni (che non avrà forse inventato il reality - come con un po’ di enfasi dice Jack Black alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame che si vede nel film - ma di certo lo ha influenzato pesantemente), era sì un reality ma costruito come una sitcom; e perché è vero che quando è stato girato Ozzy aveva 54 anni ma sembrava già un anziano un po’ rimbambito (anche se la diagnosi di Parkinson è stata resa nota solo nel 2020), però qui si parla di problemi di salute problemi di salute fisica (e non solo) che sono assai seri, e il apparente di mescolarli con toni quasi “leggeri” lascia perplessi.

Poi però si capisce abbastanza in fretta che in Ozzy: No Escape From Now la regista Tania Alexander, la famiglia Osbourne e tutto il film creativo non vogliono affatto fare una sitcom, e che quei richiami alla serie di MTV stanno lì proprio per ribaltare i toni. Allo stesso tempo, si capisce abbastanza in fretta che tutto sommato il film non vuole essere una roba melensa sulle ossa rotte, la schiena a pezzi, la malattia degenerativa di Ozzy. Si capisce abbastanza in fretta, insomma, che questo documentario, in fin dei conti, altro non è che la giusta celebrazione della vita e della carriera di uno che ne ha fatte e cui ne sono capitate di tutti i colori, e che nonostante tutto, grazie a una passione incrollabile per la musica e a un amore sincero e raro con la moglie Sharon, le ha affrontate e superare una a una, fino al momento in cui ha sentito di dire basta. Non prima di aver però salutato a modo suo tutte le persone che lo hanno amato e seguito.

Le riprese del documentario sono iniziate nel 2020, poco dopo la caduta avvenuta in casa che è stata l’inizio di un nuovo calvario per il collo e la spina dorsale di Ozzy dopo l’incidente sul quad del 2003 (quello che venne ripreso proprio dalle telecamere di MTV); e sono andate avanti fino a pochi mesi fa.

Ozzy è morto il 22 luglio di quest’anno, soli 17 giorni dopo essersi esibito al Villa Park di Birmingham coi Black Sabbath e il gotha dell’heavy metal mondiale in quel concerto-evento chiamato “Back to the Beginning”, che era inteso come suo ritiro definitivo dalle scene, e forse come qualcosa di più. E certo, il film - che inizialmente non doveva affatto essere post-mortem - tira tutto verso quel momento intenso e commovente, ma il punto non sta nell’usare il commiato e la morte di Ozzy come gancio emotivo: perché quel che a questo film interessa mostrare è come un uomo messo malissimo come malissimo era messo Ozzy poteva trovare nella musica la forza per superare, seppur momentaneamente, i suoi problemi e tornare a sorridere e rimettere benzina nel serbatoio.

Lo vediamo quando nel doc già quando ci vengono raccontate le registrazioni dei suoi ultimi due album, "Ordinary Man" del 2020 e "Patient Number 9" del 2022, e l’effetto rigenerante che hanno avuto su Ozzy; o quando, appunto, Osbourne deve cercare di trovare forza e energie mentali e fisiche per presentarsi alla serata della Rock & Roll Hall of Fame, dove pure non aveva cantato. Lo vediamo nella sincera disperazione che prova all’idea di non essere abbastanza in forma per esibirsi nel suo concerto d’addio, un paio di mesi prima la data preventivata.

Certo, è fan-service, quello fatto in Ozzy: No Escape From Now. E certo, il documentario è chiaramente embedded, e di Ozzy mostra solo quello che la famiglia ha voluto mostrare. E certo, le immagini del suo ultimo concerto non ci sono, se non di backstage, perché già sarà pronto il film che lo racconta da mettere in vendita e su piattaforma. E sì, i limiti commerciali dell’operazione ci sono tutti. E però, lo spirito anarchico e ribelle di Ozzy, il suo carattere incredibile, la sua forza di volontà, stanno tutti lì. E se si è amata la musica di questo straordinario performer, e se lo si è amato quando vent’anni fa prendeva in giro sé stesso e la sua immagine pubblica su MTV, beh, allora questo documentario è un’appendice a tutto questo che può far bene al cuore.

Senza contare come il fatto di morire a due settimane dalla sua ultima esibizione è uno sberleffo davvero metal che ha in sé qualcosa di terribilmente commovente, e di coerente con quello che questo film ha raccontato fino all’ultimo. Compreso, con amara ironia, il sogno di Ozzy di lasciarsi tutto alle spalle dopo quell’ultima esibizione e stare solo con la sua amata Sharon.