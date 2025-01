Oscar 2025: Karla Sofía Gascón, è la prima persona trans ad essere candidata a uno dei premi per gli attori

News Cinema

Karla Sofía Gascón, che il mondo ha ammirato nel film di Jacques Audiard Emilia Pèrez, è la prima persona trans ad aver ottenuto la nomination all'Oscar in una delle categorie degli attori.

Come abbiamo appreso circa due ore fa, Emilia Pèrez di Jacques Audiard è il film che, in questo 2025, ha avuto il numero più alto di candidature all'Oscar 2025, gareggiando ad esempio nella categoria Miglior Film, Miglior Film Internazionale, Miglior Regista e Migliore Attrice Protagonista. A ottenere la nomination è stata Karla Sofía Gascón, e chi si batte per i diritti della comunità LGBTQ considera importantissimo questo piccolo trionfo, dal momento che nessuna persona trans era mai stata candidata all'Oscar per la sua recitazione.

Il cammino fortunato di Emilia Pèrez è cominciato al Festival di Cannes 2024, dove l'attrice ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile insieme a Selena Gomez, Zoe Saldana e Adriana Paz. Poi è arrivata la candidatura al Golden Globe come miglior attrice protagonista di musical o commedia. È chiaro che l'Oscar fa più gola di questi premi, e quindi si festeggia il doppio e si incrociano tutte le dita.

Karla Sofía Gascón è un simbolo di libertà

Nella maggior parte delle interviste rilasciate, Karla Sofía Gascón ha parlato a lungo delle discriminazioni nei confronti delle persone trans, dicendo che la strada da fare è ancora molta. a un giornalista di Deadline, l'attrice aveva dichiarato:

Ovviamente io rappresento la minoranza di cui faccio parte, ma credo di rappresentare, in verità, tante persone di questo mondo che vogliono e hanno bisogno di essere libere. Parlo dei miei colleghi, in particolare di quegli attori che si stanno facendo un nome, che hanno cominciato dal basso, che lavorano da molto tempo, che si sono sentiti rifiutati e che continuano a imparare e a crescere. Credo che questo sia uno dei più importanti gruppi di persone che rappresento. E mi auguro di rappresentare la speranza per i miei colleghi.

Deadline ci ricorda che anche Elliot Page ha avuto la nomination agli Oscar (per Juno), ma è accaduto quando era ancora Ellen Page. La prima persona trans in assoluto ad essere candidata a un Academy Award è stata, nel 1975, la musicista Angela Morley. 40 anni dopo è successo alla cantante e compositrice Anohni, candidata per la migliore canzone. Passando ai registi, il primo a gareggiare per l'Oscar è stato Yance Ford, autore del documentario Strong Island.

A concorrere per l’Oscar 2025 per la migliore attrice protagonista sono anche Cynthia Erivo per Wicked, Mickey Madison per Anora, Demi Moore per The Substance, Fernanda Torres per Io sono ancora qui. Conosceremo il nome della vincitrice sabato 2 marzo, quando, presso il Dolby Theatre di Hollywood, si svolgerà la cerimonia di premiazione.