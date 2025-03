Oscar 2025: i migliori film internazionali

News Cinema

Data per scontata per mesi ora la gara per la categoria miglior film internazionale agli Oscar sembra tornata in gioco dopo la crisi di immagine di Emilia Perez. Come andrà veramente? I candidati e i favoriti.

Sono passati un paio di mesi scarsi, ma ormai il ciclo brutale delle notizie ci fa sembrare lontani nel tempo gli incendi che hanno devastato Los Angeles, provocando il rinvio dell'annuncio delle nomination agli Oscar. Erano giorni in cui Emilia Perez sembrava potesse conquistare l'Academy e ottenere statuette in molte categorie, magari anche miglior film.

Ma poi a fine gennaio tutto è cambiato, con i post razzisti e violenti della protagonista Karla Sofia Gascon che hanno creato scompiglio, con la consueta reazione esagerata da parte di tutti. Ecco allora che la vittoria già data per scontata come miglior attrice, prima volta per una donna trans, sembra evaporata, così come altri sogni di gloria.

Ma cosa succederà agli Academy Awards, pronti a tornare stasera domenica 3 marzo per la 97esima edizione della serata di premiazione che segna la stagione del cinema? In particolare nella categoria miglior film internazionale, resisterà il film di Jacques Audiard?

Oscar 2025 Ecco i cinque candidati come miglior film internazionale

Emilia Perez

Io sono ancora qui

Il seme del fico sacro

Flow

The girl with the needle

Emilia Perez di Jacques Audiard

Nonostante tutto a noi sembra resti il favorito, Emilia Perez. Lo scandalo sembra ormai in parte superato, alcune settimane di tempo hanno permesso di calmare un po' le acque e la vittoria recente ai BAFTA e ai César potrebbero aver dato un rinnovato slancio a questo inusuale musical crime che ha conquistato l'emotività di pubblico e critica al Festival di Cannes. Sicuramente, però, Karla Sofia Gascon non è più beniamina della puritana America, che si è anche alienata il pubblico brasiliano con le accuse fuori luogo al beniamino di casa, Io sono ancora qui, e alla sua attrice protagonista e rivale, Fernanda Torres, di aver cercato di boicottare la corsa agli Oscar di Emilia Perez. Per un'incollatura, come si dice nel mondo dell'ippica, Emilia Perez dovrebbe farcela. Il tutto con ancora il mistero di come sia possibile che Netflix, che ha investito nella corsa ai premi una cifra enorme, possa aver dimanticato di ripulire la cronologia social della focosa protagonista del film.

Io sono ancora qui di Walter Salles

Eccolo, il grande rivale, il film che tutti amano, classico e impeccabile, nobilitato da una causa lodevole e da un'interpretazione magnifica come quella di Fernanda Torres. Io sono ancora qui è un titolo che divide senz'altro meno rispetto a Emilia Perez, che ha fatto incavolare anche i messicani per "appropriazione culturale". Considerato che il sistema di votazione prevede la scelta di tre titoli, e non di uno solo, in ordine di preferenza, il film di Walter Salles potrebbe essere in minimo comune denominatore di molti. Una storia vera, tratta da un libro di memorie del figlio di un uomo rapito e ucciso dalla dittatura militare brasiliana, è capace di ricostruire una quotidianità piena di umanità intorno a una casa a pochi metri dal mare di Rio de Janeiro.

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

Una delle storie dell'anno è sicuramente quella di Mohammad Rasoulof e del suo film. Lo è strettamente per ragioni cinematografiche, visto che è molto bello, anche se forse non il migliore di una carriera già di grande livello, ma anche perché il regista iraniano, tormentato da anni dal regime del suo paese, con divieti di espatrio e di girare film e arresti, ha lasciato la sua casa e la sua terra per espatriare con una fuga avventuriosa e piena di rischi fra i monti e finire in Europa. Premiato solo con la sceneggiatura a Cannes, in un'edizione di altissimo livello, ha poi accompagnato ovunque il suo film, che è sempre stato uno dei più apprezzati in questa categoria degli Oscar, ma senza emergere davvero come front runner assoluto. Una curiosità, Il seme del fico sacro concorre per la Germania, luogo in cui ha montato e prodotto formalmente il film.

Flow di Gints Zilbalodis

Una delle grandi storie della stagione, un film di animazione che è riuscito a conquistare con pazienza un nurtrito gruppo di grande amatori, partendo dalla presentazione al Festival di Cannes, sezione Un certain regard, poi per Alice nella città dalle nostre parti. Candidato anche come film d'animazione, dove ha senz'altro maggiori possibilità di vincere, Flow è il primo film lettone mai candidato per la categoria dedicata al miglior film straniero agli Oscar.

The girl with the needle di Magnus von Horn

L'unica vera sorpresa nelle nomination è questo cupissimo film danese, una sorta di horror psicologico storico. O almeno così viene definito dalla produzione. Ambientato nel 1919, racconta di una giovane operaia disoccupata e incinta che viene assunta come balia per una donna anziana (la sempre impeccabile Trine Dyrholm), che gestisce un'agenzia clandestina di adozioni sotto le mentite spoglie di un negozio di dolciumi. Presentato in concorso a Cannes,The girl with the needle è stato candidato anche ai Golden Globe. La candidatura è già un ottimo risultato, ma questo film, che noi non abbiamo particolarmente amato, non ha possibilità di ambire ad altro nel corso della serata di premiazione.

